■陳湛文目前為《飯戲攻心》舞台劇版排練。

■二人對食米線都各有不同心得。

■二人玩互餵，但表情就截然不同。

■王菀之與陳湛文為譚仔雲南米線拍廣告。

■王菀之笑說，創作音樂要多吃雞翼米線。

王菀之（Ivana）與陳湛文現身「譚仔雲南米線」，試食多款全新限定米線、小食及特飲。Ivana與張敬軒在賀歲電影《超神經械劫案下》有動作戲，她戲言經常飲淮山雞湯，加上練過三腳貓功夫，拳風到就會停，不會打傷對手，相反軒仔用全力打她，打到她全身瘀傷。王菀之（Ivana）及陳湛文現身「譚仔雲南米線」試食多款全新限定米線、小食及特飲，兩人默契十足，率先品嚐「雞肉鮮淮山黑蒜清雞湯米線」，Ivana大讚雞肉嫩滑，而陳湛文指黑蒜和鮮淮山為米線增添獨特甘香，熱騰騰的雞湯更暖入心。日前張敬軒因染疫，演唱會被迫延期，問Ivana有沒有慰問老友？她說已慰問，而且對他的意志力及養生有信心，希望他早日康復，繼續完成他的演唱會。Ivana直指軒仔沒有安排她看演唱會，現場她約埋陳湛文一齊買門票捧軒仔場。5月舉行8場演唱會此外，Ivana為賀歲電影《超神經械劫案下》宣傳，她直認處理到片中的動作戲，不過她的對手張敬軒有問題，她笑言拍戲當然不想受傷，會就住軒仔來打，拳風到就會停；相反軒仔用全力打她，打到她全身瘀傷。是否要軒仔賠藥費？Ivana笑稱不需要，希望他早日康復。日前Ivana剛從日本拍MV返港，她說在外國的哥哥帶兒子返港，所以臨時安排一齊去日本過年。她透露獨立歌手在新一年有好多計劃要自己安排，5月份會連續兩星期舉行兩個不一樣的音樂會，共開八場，自覺體力上沒有問題，她笑說創作音樂要多吃雞翼米線。陳湛文則說全家都是Ivana的粉絲，會來捧場。他本身最近忙於為《飯戲攻心》舞台劇版排練，由於班底與電影不同，所以要重新排練及摸索默契，Ivana表示期待舞台劇版的演出。