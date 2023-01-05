多謝公司欣賞唔抗拒除衫拍戲 ﻿朱敏瀚得黎耀祥教路狂睇書提升演技﻿﻿﻿﻿﻿

■朱敏瀚跟張振朗及關曜儁有個讀書群組，會互相share好書。

■朱敏瀚從前輩黎耀祥身上獲益良多。

■朱敏瀚拍《拳王》時操到有晒線條，身形好fit。

■新劇《輕·功》中做裸體模特兒，朱敏瀚着上兩條肉色底褲演出。

■拍《拳王》時祥哥送書鼓勵他要多睇書，增加創作空間。

■前年朱敏瀚憑台慶劇《換命真相》奪得「最佳男配角」獎。

■朱敏瀚去年7月跟余思霆分手，唔抗拒有新戀情的他暫時寄情工作。

30歲的朱敏瀚（Brian）近年踢走孱仔形象，由TVB「御用細佬」變「御用裸男」，新劇《輕·功》中要做裸體模特兒，着上兩條肉色底褲演出，他坦言樂意喺鏡頭前展示健碩身形。另外，Brian亦好識諗，從黎耀祥身上學識睇多啲書，跟圈中老友仲開咗個讀書群組互share好書。採訪：方騫平 攝影：孔子化妝：Chloe Yu 髮型：Leoyiu@Mplus salon朱敏瀚自《機場特警》開始幾乎套套劇都除衫晒肌，笑言已成習慣，在《輕·功》中他為照顧家庭，被朱晨麗發現做裸體模特兒。當時他着住兩條肉色底褲對住女方演出，但表示唔尷尬：「都OK啦，尺度有限啫，而且仲着住兩條底褲。」同張振朗有讀書群組雖然拍《輕·功》時受疫情影響冇得去健身，身形冇《拳王》時操得咁fit，但仍被公司器重靚body，朱敏瀚開心笑說：「公司畀咗唔同戲路我，我唔抗拒，亦冇負面諗法，令到我更加了解自己嘅身體狀況，食啲乜嘢、幾時操肌，可以收放自如，唔使瘋狂咁節食。」前年朱敏瀚奪「男配」受到公司力捧，他坦言唔使局限只做「細佬」，多咗機會相當開心：「喺《輕·功》中嘅『細佬』都有好大轉變，唔係內斂要人幫嗰種。」提到再跟黎耀祥合作，Brian形容對方有爸爸feel，似同爸爸傾偈咁親切：「喺祥哥身上得益良多，拍《拳王》時佢建議我哋睇多啲書增加冥想，拍戲創作空間會發揮大啲，自此我同張振朗、關曜儁有個讀書群組，會互相share好書，如《FBI讀心術速查手冊》、《喜劇大師13堂幽默課》、《被討厭的勇氣》等。」