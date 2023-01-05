何超蓮被問婚期支吾以對

何超蓮前晚首度現身為《獎門人新春感謝祭》錄影，她笑言今次是自薦，因細個好鍾意睇《獎門人》。



超蓮透露回港已兩星期，會留港度歲及為媽咪慶祝生日。最近傳出她與男友竇驍分手，問到感情狀況時，她說：「感情幾好。（傳分手？）都傳我大肚，習慣就好。」至於會否快些結婚？她只「唔」了一聲，叫大家諗她的答案。問是否不會爬家姐頭結婚？她笑笑口說：「冇諗住答呢個問題。（男友有沒有求婚？）下一題！」