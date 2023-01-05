超蓮透露回港已兩星期，會留港度歲及為媽咪慶祝生日。最近傳出她與男友竇驍分手，問到感情狀況時，她說：「感情幾好。（傳分手？）都傳我大肚，習慣就好。」至於會否快些結婚？她只「唔」了一聲，叫大家諗她的答案。問是否不會爬家姐頭結婚？她笑笑口說：「冇諗住答呢個問題。（男友有沒有求婚？）下一題！」
何超蓮被問婚期支吾以對
超蓮透露回港已兩星期，會留港度歲及為媽咪慶祝生日。最近傳出她與男友竇驍分手，問到感情狀況時，她說：「感情幾好。（傳分手？）都傳我大肚，習慣就好。」至於會否快些結婚？她只「唔」了一聲，叫大家諗她的答案。問是否不會爬家姐頭結婚？她笑笑口說：「冇諗住答呢個問題。（男友有沒有求婚？）下一題！」
獅子山下譜寫香江不朽名曲 樂壇宗師顧嘉煇逝世
香港樂壇教父顧嘉煇一月三日在加拿大溫哥華與世長辭，享年九十二歲。顧嘉煇以其首創的中式小調流行曲，於上世紀七、八十年代在樂壇脫穎而出，尤其多首電視劇主題曲配上黃霑的歌詞，成就一代華人的世代之聲，其中《獅...
2023-01-05
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習近平：中菲要打造新亮點
國家主席習近平昨在人民大會堂會見到訪的菲律賓總統小馬可斯。習近平在會上強調，中菲雙方已經確立農業、基建、能源、人文四大重點合作領域，是支撐中菲全面戰略合作關係的四梁八柱，要下大力氣培育增長點、打造新亮...
2023-01-05
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23萬人排隊瞻仰道別 球王比利葬垂直公墓
上周逝世的巴西球王比利昨日舉殯，靈車載着靈柩離開他生前効力的母會山度士的主場維拉貝爾米羅運動場，穿過桑托斯市街道，接受二十三萬群眾最後致敬。靈柩最後被移送到三十二層高的Memorial Necropo...
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ONE INNOVALE加推108伙
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期銷情急增，項目趁勢昨日加推新一張價單，涉及108伙，折實平均呎價14560元，最平入場費約342萬，並落實周日（8日）進行新一輪銷售。折實入場價...
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港股2日升逾千點 年半來首越牛熊線
美股隔晚向下，但中概股逆市向好，恒指昨日高開後愈升愈有，最終以全日高位收市，收報20793點，升647點，創逾5個月高位，並自2021年7月以來首次收復250天線（20369），2日累升逾千點，成交金...
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藍月變陣搶分 左路先鋒拆「車」
英超衞冕冠軍曼城上輪遭愛華頓逼和後，落後踢多一場的阿仙奴八分續居次席，今晚作客硬撼車路士不容再失。該隊領隊哥迪奧拿預料在這重要場合變陣，針對藍獅右閘列斯占士倦勤，派出剋星祖奧簡斯路任左閘，聯同左中場根...
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樂壇「煇黃」天上重聚 群星齊悼顧嘉煇 華仔讚作品美妙如天使
香港音樂巨匠顧嘉煇前日在加拿大溫哥華逝世，終年92歲。顧嘉煇經典作品多不勝數，與他合作無間的黃霑早於2004年離世，如今樂壇「煇黃」終在天上重聚。群星知悉顧嘉煇死訊後均感不捨和惋惜，劉德華指顧嘉煇是香...
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李一飄 - 做好通關部署 防一窩蜂逼爆｜社論
政府目標在星期日（一月八日）與內地實行首階段通關，各部門正密鑼緊鼓籌備。據《星島日報》昨天獨家報道，陸路將有七個口岸運作，初步傾向重開福田/落馬洲口岸，以及文錦渡客運口岸，羅湖及高鐵暫不會重開。配額方...
2023-01-05
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跑得寶寶火力充裕
不少馬房昨朝都安排馬匹在大圈試跑，包括希、容、蔡、文廄，勇馬相當之多。現將所見報道如下：「一代天嬌」戴頭罩由蘇兆輝跳一段，力度愈見充裕，走勢硬朗，狀態極速到位。「跑得寶寶」戴頭罩由副練跳一段，神閒氣定...
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