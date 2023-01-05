樂壇「煇黃」天上重聚 群星齊悼顧嘉煇 華仔讚作品美妙如天使

■顧嘉煇與好拍檔黃霑在天上重聚，二人作品永遠留在香港人心中。

■劉德華大讚顧嘉煇是香港樂壇瑰寶。

■黃偉文在網上貼出與煇哥的合照，但遺憾沒有合作過。

■蘇永康讚煇哥創作了一個好時代。

■謝安琪在網上重溫煇哥最後作品《最初的快樂》。

■煇哥在榮休演唱會記者會上，與眾星合照。

■麥振鴻透露與煇哥一直有聯絡。

■黃淑儀與煇哥私交甚篤，經常相約飲茶。

■陳潔靈讚煇哥的廣東歌無得頂。

香港音樂巨匠顧嘉煇前日在加拿大溫哥華逝世，終年92歲。顧嘉煇經典作品多不勝數，與他合作無間的黃霑早於2004年離世，如今樂壇「煇黃」終在天上重聚。群星知悉顧嘉煇死訊後均感不捨和惋惜，劉德華指顧嘉煇是香港樂壇瑰寶，美妙的樂曲如天使般永留我們心中。顧嘉煇創作過無數膾炙人口的經典金曲，在眾星心中，他亦是謙遜的好好先生，亦十分願意提攜新人。劉德華對他的離開深感不捨，他說：「顧博士屬香港樂壇瑰寶，他的作品膾炙人口，絕對能夠代表香港樂壇的黃金年代，他的歌曲作品是留給我們最好禮物，願他在天國安息，他筆下的美妙快樂的歌曲就像天使一樣，一直留在我們心中。」黃淑儀與煇哥唔傾音樂和煇哥在加拿大私交甚篤的黃淑儀表示，由於大家都是溫哥華藝術家聯會的會員，所以每逢星期三都會茶聚。黃淑儀說：「煇哥和顧媚姐是畫家，我鍾意影相，所以我才有幸加入，然後每年都一起舉行展覽。我同佢咁啱住隔籬街，所以開party一定預埋佢。我做戲，佢搞音樂，反而結緣喺外國。後來大家喺香港，疫情前有一位做電影配樂的麥振鴻好崇拜煇哥，就要我做介紹人，兩個人從此好好，顧媚仲話我介紹咗個契仔畀煇哥。煇哥好隨和，成日笑笑口，我哋見面唔傾音樂，全部係食飯生活上嘅嘢。」至於被形容為煇哥契仔的麥振鴻在香港從事電影配樂工作，他在社交網留言祝願偉大顧老師在那方繼續逍遙快活，永遠永遠懷念他。麥振鴻表示當年主動懇請黃淑儀相約煇哥一起飯聚，自此非常投契。煇哥移居後，他們一直保持聯絡，問到煇哥近年身體狀況？他說：「一直主要以email聯繫，他很快回覆，非常好，思路清晰好精靈。」黃霑讚是「中國人的貝多芬」陳潔靈對煇哥離世感到惋惜和不捨，她說：「煇哥近年身體比較弱，因為年紀有番咁上下，好唔捨得……煇哥咁多個音樂會我有幸大部份都有參與。」她大讚煇哥的廣東歌無得頂，代表香港廣東歌文化，回想在台上與煇哥溝通說笑，她又指黃霑稱煇哥是「中國人的貝多芬」。她指煇哥很cute和謙遜，有幽默感，是好好先生。而葉振棠的金曲《忘盡心中情》是顧嘉煇手筆，他對煇哥逝世感到非常不開心，指煇哥寫了好靚的作品給一班歌手，到今時今日成為經典金曲。黃偉文歎無緣同煇哥合作顧嘉煇最後公開的作品已是2015年為謝安琪作曲的《最初的快樂》，謝安琪昨日在社交網感謝煇哥提攜，會珍重這份禮物。蘇永康在社交網貼出合照，表示其父於60年代後期曾與煇哥在灣仔某夜總會夾band，指煇哥創作了一個好時代。此外，填詞人黃偉文亦在網上貼文，留言：「雖然只有合照的緣份，沒有合作的緣份……走好，偶像。你的作品是香港人的寶藏，廣東歌聖山上的標誌石。」