陳山聰劉穎鏇拍住檔搵外快

陳山聰與劉穎鏇出席洗車屋剪綵活動，山聰說是二○二三年一個好開始，二人拍住搵外快之餘，最近第四度合作拍劇。山聰透露在新劇飾演重案組探員要查案，有好多對白要處理，前晚拍了十多場戲，講對白講到聲沙。他說今次角色除動作打戲，另一難度是要踩滾軸溜冰轉圈，由於他本身不識，所以要搵教練惡補。



劉穎鏇指角色有不少踢腿及埋身打鬥場面，因此要勤力拉筋，另外還要學跳水，她說自己雖然不怕水，但游水不算叻，今次好大考驗。