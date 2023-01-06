■由前年開始，Hanjin已先後推出多項NFT產品。

■Hanjin坦承近年搞音樂搵唔到食，他認為是Web 2.0令社會失衡。

■除了音樂，Hanjin最近亦有參與電影《4拍4家族》，跟謝安琪合作。

■Hanjin所穿T恤上的畫作，亦是他推出的NFT產品。

■Hanjin開心參與《聲夢》，發掘到如炎明熹等有潛質的歌手。

■Hanjin開心見到星爺都話加入Web 3.0，更興奮對方貼出自己的post。

陳奐仁（Hanjin）早前以新加坡BBS Records Limited NFT顧問身份出席《第15屆社企民間高峰會》，並擔任國際研討會《學術論壇：公益NFT》的演講嘉賓。Hanjin近年積極投入NFT熱潮，他承認因看準Web 3.0（第三代互聯網）是音樂產業未來唯一出路。曾參與兩屆《聲夢傳奇》負責評審及導師的Hanjin落力傳承，全因曾被徒弟深深傷害，自此決定有教無類。採訪：杜杜 攝影：羅安強Hanjin對有關文化產業及Web 3.0感興趣，故接受邀請做演講者，而能夠跟業界勁人一齊講更令他興奮，「Yat Siu（蕭逸）係Web 3.0嘅阿大，如果我同佢講talk，代表我係娛樂圈嘅Yat Siu，我梗係開心啦！哈哈！」同行搵唔到食轉賣電器Hanjin前年成功在NFT拍賣兩首原創歌曲賺到150萬港元，成為全球首位發行NFT的華語音樂人。他坦言最初踩入這界別，只因看到音樂行業死路一條，好多同行搵唔到食被迫放棄，「轉行賣電器、賣保險，有啲好出名都要咁樣，最可悲係大家真係當係免費餐，想聽音樂咪download平台嘅apps，篤吓就聽到6首歌，睇完啲廣告可以再聽，對做音樂嘅人唔公平，Web 2.0搞到經濟情況不平衡，希望Web 3.0會平衡啲，起碼有番個空間畀有心做自己文化產業嘅工作者有出路。」他希望自己起牽頭作用，令同行都加入Web 3.0行列，「我做咗4、5個實驗，雖然難，試就有機會，唔試絕對冇機會，反正都冇其他可能性，不如鼓勵大家試呢個方向。」Hanjin近年還落力參與《聲夢》節目，他解釋有份使命感，「想幫肯學但搵唔到途徑嘅人、有心嘅精英、高手，畀到捷徑佢哋行。」原來年前他在音樂製作方面曾收過兩個徒弟，但結果令他相當心痛，「最衰就係囂，學到6成就囂，我想將識嘅10樣嘢全部教晒佢，佢學到6成就亂嚟，唔專心，好心痛。」自此決定唔收徒弟，「係人都幫，你問得出口我就會講解畀你聽，show個方法畀你睇。」