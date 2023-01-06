雨僑開派對揭曉今胎佗男B

現年37歲的雨僑，於2018年與歌手男友羅力威結婚，其後兩人在2020年誕下女兒Harper（哈啤）。去年雨僑懷第二胎，不時在社交網晒孕照，但就未有透露BB性別。昨日雨僑於社交網上載舉行性別公開派對的短片，並揭曉今胎佗男B，她寫道：「雖很多人猜中，但我們還是簡單而隆重的揭曉一下，是弟弟喔。謝謝哈啤穿上了漂亮的公主裙，跟我們一同進行gender reveal。」



片中見雨僑穿上貼身連身短裙，巨肚盡現，但四肢依然纖瘦，而羅力威就負責刺破氣球，囡囡Harper則拎着小氣球，表現興奮，相當可愛。