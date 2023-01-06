同偶像李玟Friend咗成功邀合唱 ﻿﻿﻿曾比特內地爆紅目標買三層樓﻿﻿﻿﻿﻿

■《重見》MV在Mike以往經常去「搵食」的紅磡區取景。

■Mike認為只要不斷有好作品推出，相信歌迷不會介意他人不在港。

■《聲生不息》令Mike在內地人氣急升，即參與節目《披荊斬棘》。

■Mike跟《聲生不息》台前幕後好似一家人，他最想明年開拍新一輯。

■因父親早逝，Mike（上中）跟家人關係更密切，想置業報答家人。

■Mike跟CoCo好夾，拍完《聲生不息》返港後仍不時聯絡。

曾比特（Mike）為參與節目《聲生不息》及《披荊斬棘》，在內地足足逗留了8個月，最近終推出廣東新歌《重見》。年尾樂壇頒獎禮鬥得相當精采，雖然Mike無緣參與「我最喜愛」，但他表示在內地學到好多嘢，對置業及推出自家創作的目標更有信心，仲有機會跟偶像李玟（CoCo）合作出歌。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 髮型：Derrick Ng@W work shop 化妝：Yaku 服裝：Harvey Nichlos Hong Kong 場地：Studio MetaMike認為推出新歌《重見》有多重意義，「自己喺內地一段時間，好多朋友好耐冇見，重新去見番朋友同粉絲，對我嚟講有好多唔同嘅意思。」望出全創作唱片新歌亦是Mike代言樓盤廣告的歌曲，他就搞笑地話：「以往做食品代言就有嘢食，手機代言又會畀部手機你用，希望今次代言樓盤可以有個樓盤畀我，試用都好，我OK㗎！哈哈！喺香港置業係好多人夢想，今次有呢個機會梗係唔放過啦！」他承認置業是重要目標，更希望買夠三個單位送給媽媽、哥哥和家姐，「希望有能力令到身邊嘅人提升生活環境，o依家努力中，希望以後可以賺多啲收入啦！」Mike開心在內地連拍兩個節目令知名度大增，更有信心加快實現置業夢，不過他相信跟前輩李玟出合唱歌，以及推出個人創作，這兩個目標會更快達成。Mike本身是CoCo粉絲， 因為兩人性格都好活潑，合作《聲生不息》時好快成為莫逆之交，Mike遇到問題都會問前輩，他更已開口邀合唱，「合作過程需要少少時間去睇吓公司同公司嘅對接，私人嚟講係冇問題嘅，哈哈！」不停創作的Mike，有信心作品會好快跟歌迷見面，「如果有個曾比特創作嘅概念碟，由零開始做，呢個係置業外嘅小目標，可以更加代表到曾比特呢個人，努力緊，呢個目標應該會容易啲。」