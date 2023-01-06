■徐日勤（右二）大談與師父的點滴。

著名音樂家顧嘉煇（煇哥）於加拿大溫哥華逝世，TVB前晚特別製作《忘不了的殿堂大師 顧嘉煇先生》節目悼念，兩位徒弟徐日勤及杜自持、填詞人鄭國江、李龍基等亮相節目分享合作及相處點滴。徐日勤表示從煇哥身上學到樂理及編曲，大讚師父零架子，他說煇哥的死訊是其女婿通知，得知煇哥走得好安詳，仔女及孫兒陪伴在側，又說煇嫂出奇地冷靜，他與煇嫂通電話也不需要安慰，暫時未知喪禮安排，待定日期他會送煇哥最後一程。節目中又播出徐小鳳、葉麗儀、葉蒨文、陳潔靈、關菊英及呂方等懷念煇哥的說話，陳潔靈指黃霑說過煇哥是中國人的貝多芬，是超級天才。