■首次乘坐昂坪360纜車的Joyce，覺得沿途景色好靚。

鄭欣宜（Joyce）和馮允謙（Jay）先前在頒獎禮取得好成績，日前二人現身昂坪360，在2023年初率先舉行一場與別不同的「360°最離地演唱會」，個唱在全新推出的全景纜車Crystal+及昂坪市集舉行。Joyce指今次是首次坐昂坪360纜車，從未想像過在纜車內獻唱：「呢日真係好凍，我哋見昂坪得7度，好似着幾多衫都唔夠暖咁，所以我黐咗好多個暖包！本身我有啲啲畏高，但坐纜車好似穿越雲層咁，真係好靚。」隨後Joyce和Jay轉場到昂坪市集演唱，更特意為呢次音樂會練習普通話歌，Jay指：「我同Joyce好少合唱咁sweet嘅情歌，所以真係jam得好開心，加上去到昂坪市集真係好大霧，好有舞台煙霧嘅效果，好特別同好難忘。」