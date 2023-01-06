老婆睇《輕‧功》太入戲晚晚睇到喊 黎耀祥確診聲沙睇好林敏驄拎視帝

恩愛26年■黎耀祥跟老婆Julia有影皆雙，恩愛到爆。

新冠中招■身在內地工作的祥哥確診新冠肺炎，已停工休息中。

感恩所得■黎耀祥係三屆視帝，人到中年有如此佳績相當滿足。

老伴離世■劇中黎耀祥承受老伴離世悲痛，相當感人。

退休武師■劇中祥哥飾演一位較他真實年齡大的退休武師。

父子好Friend■一家3口樂也融融，祥哥跟兒子冇距離感，兩父子乜都傾。

尊重前輩■跟劇中仔女蔣祖曼、朱敏瀚好好感情，二人更為他慶生。

步步為營■去年年中拍攝時正值疫情高峰期，祥哥要保持社交距離，步步為營。

一流演技■祥哥眼中的鮑姐及江美儀演技一流。

好有驚喜■祥哥大讚林敏驄於《下流上車族》有驚喜，拍認真戲拿揑得好好。

隨遇而安■祥哥目前心態隨遇而安，留家煮飯都咁開心。

多新嘗試■黎耀祥希望做更多唔同類型的工作，拍《拳王》是其中一個新嘗試。

黎耀祥在劇集《輕‧功》中飾演較真實年齡大的退休武師，要承受老伴離世的悲痛。58歲的祥哥唔忌諱，坦言似預演人生下半場，又指老婆梁耀蓮（Julia）晚晚睇到喊，更跟他說：「畀你早走喇，因為將來得返你一個人會好慘。」戲裏戲外都有幾個貨櫃嘅洋蔥。另外，提到即將舉行的台慶頒獎禮，祥哥睇好林敏驄，讚他「估唔到咁有驚喜。」採訪：方騫平現身在內地工作的黎耀祥接受《頭條日報》訪問時唔止聲沙沙，唞氣聲仲好大，原來日前確診新冠肺炎，仲傳染埋老婆，兩公婆現正隔離休息中，祥哥報平安表示病況向好，冇發燒，只係喉嚨發炎好痛，仲不停咳嗽，中招頭兩日開唔到聲，一開返聲即做訪問，十分專業。預演人生下半場黎耀祥o依家一年返TVB拍一套劇，繼《殺手》、《拳王》後，他幾鍾意《輕‧功》呢類平實題材，會觸動到觀眾，「我老婆睇見我喺劇中喪偶（龔慈恩），晚晚喺度喊，感受到將來自己走咗，原來剩低個老伴係會咁樣，佢會觸景傷情，會睹物思人，呢啲情節好真實，拍攝時都覺得好似預演人生下半場，我睇返呢啲場口都會喊。」祥哥坦言兩公婆都會傾到生死問題：「太太話我個人太被動冇乜朋友，擔心我會好悶好孤獨，佢反而識得照顧自己，搵到生活樂趣，所以願意畀我早走。」不過，兩公婆暫冇預先安排平安紙及長生位等，他語帶輕鬆說：「呢啲到時先算啦，既然都走咗咯，一把火燒咗佢，掉咗佢咪算囉。」祥哥人到中年，現在一切隨遇而安，抱住輕鬆自在、唔強求嘅心態最舒服，「我好感恩，歷史上邊有藝人去到40幾歲先做男一？o依家去到50幾歲，不論經濟、演出、家庭上每個層面都及格，講真咁多年即使做配角及主角，心態上都冇乜分別，我覺得自己要有自己嘅人生態度，演戲之餘要有人生長遠計劃，現階段唔係年輕搏殺時期，唔會係咁橫衝直撞乜都做，反而會珍惜時間及工作量，希望做好唔同嘅工作。」冇信心四奪視帝提到《輕‧功》得到年長及為人子女嘅觀眾共鳴，作為三屆「視帝」的黎耀祥可有期望再奪殊榮？他表示睇好《下流上車族》的「車總」林敏驄，「呢啲咁平實嘅題材唔啱爭奪視帝，老實講，每位對手做咗咁多年戲，個個都演得好好，問題係演到乜角色，林敏驄個角色咁有驚喜，觀眾喜出望外，係奪獎因素，加上林敏驄平日咁『無厘頭』，估唔到佢拍認真戲，拿揑得咁好，令人感動，呢部份值得加分。 另外，角色做得好同時，話題設定都要好，《下流》講房屋問題，大家會有共鳴，所以一定睇重佢。至於視后十強表現比較平均，如果講功力鮑姐（鮑起靜）、江美儀冇得輸，而新一代演員有佢哋新一代嘅演出方法。」