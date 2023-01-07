玄彬指囝囝樣子是他與孫藝珍混合版

■韓媒將玄彬（右圖）與孫藝珍的童年照比對。

韓國男神玄彬去年11月27日榮升爸爸，老婆孫藝珍曾在平安夜時，公開過兒子的小腳照片。玄彬日前與黃政民、姜其永為宣傳新片《24小時救參行動》接受韓國娛樂節目《演中LIVE》採訪。玄彬向來性格低調、避談私事，但如今對於家庭事都幾乎有問必答，當記者祝賀他「是不是有好事發生呢？」玄彬搞笑地先賣關子稱：「《秘密任務2：International 》票房不錯！」接着他才提到：「私人好事的話，應該是在說我有孩子了！」玄彬被問到兒子像誰時，大方表示：「現在還不太知道，但好像是混合版，但聽周遭的人說，小孩的外表會變得蠻多，以後他的長相如何我也很好奇。」此話一出，即令人好奇究竟二人的「混合版」會長得怎樣，有韓媒立刻把夫妻的童年照片拿出來比對，有網民指玄彬和孫藝珍兒時已有夫妻相。