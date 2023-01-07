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COLLAR慶周年 So Ching企C位

2023-01-07 列印
■COLLAR慶祝成軍一周年，宣傳照中So Ching企正C位。
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人氣女團COLLAR下周四（12日）成軍一周年，隨着蘇芷晴（So Ching）正式歸隊，日前宣佈推出新歌《The Bright Side》並釋出預告片，片中見So Ching企正C位，並與另一成員Ivy So同樣「見全貌」，而其餘六位成員僅得五官特寫。

除此之外，還有一連串的應援活動，當中包括「The Bright Side號」觀光巴士、兩款COLLAR一周年紀念繡章、COLLAR成員親手題字「The Bright Side」一周年紀念膠帶及限量500套Photocard Set等，吸引不少粉絲搶購。■COLLAR會有觀光巴士應援。
■COLLAR會有觀光巴士應援。
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