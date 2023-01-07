■《風再起時》榮獲三項提名。

■林嘉欣開心與《美國女孩》的團隊合作。

■張婉婷、周秀娜等宣佈入圍名單。

■張艾嘉憑《燈火闌珊》再次入圍影后提名。

■麥沛東希望《正義迴廊》可以在不同地方上映。

■王丹妮憑《梅艷芳》入圍最佳新演員。

《第十六屆亞洲電影大獎》將重臨香港於3月舉行，昨日宣佈入圍名單，「最佳女主角」競爭激烈，曾奪亞洲電影大獎影后的張艾嘉與大熱門湯唯、林嘉欣爭逐影后。梁朝偉入圍角逐「最佳男主角」；王丹妮與麥沛東雙雙入圍「最佳新演員」。頒獎禮將於3月12日在香港故宮文化博物館舉行，本屆評審主席由張藝謀出任。昨日記者會上，由導演張婉婷、周秀娜、凌文龍和袁澧林，及本屆青年大使林明禎等宣佈入圍名單。本年度入圍影片共30部，來自22個國家及地區，競逐16項大獎。當中南韓導演朴贊郁執導、湯唯主演的《分手的決心》獲十項提名，成為本屆最多提名電影。西島秀俊主演的《Drive My Car》則入圍最佳電影、最佳導演及最佳男主角等八項提名；《風再起時》及《梅艷芳》分別獲三項提名，而《燈火闌珊》、《明日戰記》、《正義迴廊》各獲一項提名。梁朝偉榮幸入圍競逐影帝電影《風再起時》入圍三項大獎，包括梁朝偉競逐影帝、許冠文爭最佳男配角、雷楚雄及黃敏軒入圍最佳美術指導。曾以《色，戒》封亞洲影帝的梁朝偉，將與《分手的決心》的南韓演員朴海日及《Drive My Car》的日本演員西島秀俊競逐影帝。梁朝偉獲悉入圍後表示：「作為一個香港演員，能夠同一班來自亞洲咁優秀嘅男演員並列，我覺得相當榮幸。」湯唯憑《分手的決心》在韓國多個影展封后，今次對撼憑《燈火闌珊》再次入選的張艾嘉及《美國女孩》的林嘉欣，競爭十分激烈。林嘉欣表示多謝導演阮鳳儀寫了一個出色的角色給她，台前幕後好多新血，同這班年輕、有熱誠的團隊一齊完成電影夢，是一件好滿足的事情。王丹妮憑《梅艷芳》與《正義迴廊》的麥沛東角逐最佳新演員；麥沛東笑言是今年第一個好消息，好開心，希望《正義迴廊》可以去到更加多不同地方上映。