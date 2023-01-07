非「親生女」爭獎蝕底 願賣身TVB15年 51歲江美儀 提議設雙視后：同鮑姐一齊拎

不老熟女■年過50的江美儀仲keep到好身形，有條件再演多15年。

轉戰無線■跟鮑起靜由亞視轉戰到TVB，美儀笑言兩老阻住地球轉。

大鬥演技■林敏驄和江美儀在《下流上車族》中演兩公婆，擦出唔少火花。

首做女一■5年前江美儀喺劇集《親親我好媽》首做女一，換來大堆是非。

黑絲出擊■美儀出動黑絲落力演出，為《下流》搏到盡。

最佳女配■江美儀在TVB 13年，10年前憑《名媛望族》奪得「最佳女配角」獎。

全場爆喊■林敏驄及江美儀因為太好戲，感染到兩女兒「芊芊」郭柏妍、「蔓蔓」羅毓儀喺鏡頭後都爆喊。

不停攞獎■江美儀、林敏驄及郭柏妍於TVB台慶頒獎禮前，已在其他媒體舉行的頒獎禮中獲獎。

團結一致■《下流》演員團結一致，合作零是非。

家人後盾■美儀背後有爸爸、媽媽及妹妹力撐。

戲外好Friend■江美儀跟兩女「芊芊」郭柏妍、「蔓蔓」羅毓儀感情要好，約埋一齊食聖誕大餐。

教學演技■鮑姐一個畫面三個情緒，獲讚係教學級演技。

51歲的江美儀憑台慶劇《下流上車族》內「度縮」車太晉身「最佳女主角」十強，跟「影后」鮑起靜（鮑姐）、「民選視后」陳煒及「當紥姐仔」陳瀅拗手瓜。轉投TVB 13年的美儀，恨攞「視后」恨到出晒口：「學祥哥（黎耀祥）咁講，人生有幾多個十年？每十年要有進步，十年前奪『女配』，o依家拎埋視后最十全十美，因為再過多十年，就會變『終身成就獎』喇！」為爭視后，美儀唔介意賣身TVB，恨不得簽15年長約做親生女，做到66歲就退休啱啱好。採訪：方騫平 攝影：譚志光 場地：新都城國際百貨全靠天時、地利、人和，今年江美儀遇到擁有好劇本、角色及對手的《下流上車族》，亦是她多年以來最有信心得獎的一次。台慶頒獎禮前夕，江美儀滿懷期望：「平常面對囉，有就開心，冇就預咗，我提咗身邊人唔好畀我太大壓力，尤其媽媽話要攞飛去現場見證我得視后一刻，咁我都明嘅，喺阿媽眼中個女永遠係最好，我怕佢哋會失望時，自己又會唔開心，所以都係睇淡啲好，不過，為咗尊重場合，經已揀咗靚靚戰衣赴會。」同鮑姐一齊提名當贏咗叫美儀分析「視后」形勢，她坦言也被考起：「其實真係好難，我戥有份評審嘅TVB高層頭痛，陳瀅嘅《痞子殿下》好好睇，記得播出時正值暑假，我妹妹都有追睇；而唐詩詠主演嘅《超能使者》係新劇種，又有話題性；陳煒嘅《回歸》係重頭劇，背景好勁，都係大熱劇作；至於鮑姐經已係金像影后級數，尤其劇中佢對住個手機留言嗰場戲，原先發悔氣鬧爆個仔，但又驚激嬲阿仔，最終轉變態度含淚哀求兒子唔好移民唔理佢，一個畫面有3種情緒，屬教學級演技，所有演員都應該睇吓，佢就算讓半臂都贏晒，加埋論資排輩，輸畀鮑姐係應該嘅，佢真係實至名歸，冇可能贏到呢個對手，坦白講，自己未夠好，要叻到贏到鮑姐先算叻，我都未去到呢個位，同佢一齊提名就算贏咗。」過多十年拎終身成就獎不過，視《下流》為代表作的美儀堅持唔想讓獎：「咁（讓獎）又唔得，人生有幾多個十年呀！每十年要有一個蛻變，再過多十年就拎終生成就獎㗎嘞，所以呢個獎對我嚟講好重要。」恨攞獎的美儀愈講愈興奮，「你知我幾惹是非，難得拍呢個劇冇畀人鬧，觀眾又鍾意我個角色，個劇咁受歡迎，一班演員又好無私咁團結演出，連林敏驄都好有分寸，佢會同我哋一齊癲，一齊返公司傾劇本……最好設雙視后就皆大歡喜啦。」由於目前江美儀同TVB簽一年一套劇，跟陳煒及陳瀅比較，她並非TVB「親生女」最輸蝕，對此，她帶笑向TVB發表效忠論：「聽聞o依家TVB要求新人簽15年，我希望做15年TVB『親生女』，最好當我新人咁捧，咁66歲我就退休。哈……」