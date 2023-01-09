李思林拒談李玟離婚 指胞妹對得住良心

■有傳李玟與加籍老公Bruce Rockowitz婚變。

李玟最近公開多張暴瘦、有腳傷及身上吊「引流袋」的照片，令人擔心她的身體狀況，更傳出她與結婚11年的加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz婚變，Coco胞姐李思林前晚為《萬千星輝頒獎典禮2022》綵排時，表示不方便代Coco回答是否離婚。講到11年的婚姻破裂可為Coco感到可惜？李思林說：「Coco盡了做妻子和繼母的責任，既然緣盡，只要對得住自己良心就得。（有無嬲Bruce？）作為親人當然不喜歡他，但感情事留待Coco自己解畫。」對於Coco身上的「引流袋」，李思林不欲透露詳情，只謂Coco已康復，但Coco自小盤骨甩骹，雖做過手術矯正，但其實她在台上都是忍痛地為觀眾表演，更哽咽指Coco可能需要做脊椎手術，「她盤骨和腳患的情況很嚴重，她能在台上跳舞是奇蹟。」