《下流上車族》奪最佳劇集 陳山聰撼贏林敏驄膺視帝 江美儀封視后爆喊

■《下流上車族》以大熱姿態奪「最佳劇集」。

■首次獲提名便獲得飛躍女藝員的郭柏妍，特別感謝「爸爸」驄哥。

■獲得「萬千光輝演藝大獎」的曾勵珍，多謝一起打拼的團隊。

■劉佩玥憑《美麗戰場》升呢大馬視后。

■《超能使者》的陳展鵬奪大馬視帝。

■樊亦敏獲最受歡迎女角色，是她首次得到與演藝有關的獎。

■《痞子殿下》的周嘉洛成最受歡迎男角色。

■最佳女配角蔣家旻笑言得獎後，最想食肥膩嘢。

■最佳男配角鄧智堅認同有網民話自己爆冷得獎。

■吳偉豪獲飛躍男藝員，感覺似發夢。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚在電視城舉行，全年最高收視台慶劇《下流上車族》連掃最佳劇集等三大獎，51歲江美儀更首次榮獲視后，上台領獎時，忍不住爆喊；而陳山聰入行30年終於憑《金宵大廈2》，擊敗林敏驄登上視帝之位。劇集《下流上車族》以大熱姿態奪「最佳劇集」，林敏驄上台時不脫鬼馬本色，完全不理會超時問題，他多謝曾志偉在很多地方都推他一下，又指在場有不少人都受過志偉的幫忙。51歲江美儀憑《下流》「莫雯慧」首次奪得視后，她喊住上台表示「以為自己唔係親生女」，所以沒想過會得獎。視帝陳山聰坦言得獎一刻腦海一片空白，因頒獎嘉賓郭可盈望着他講「聰」，聽起來似林敏驄，所以當下緊張到不懂反應。陳展鵬劉佩玥成大馬視帝視后而「馬來西亞最喜愛TVB男、女主角」則落在陳展鵬和劉佩玥手上，劉佩玥憑《美麗戰埸》升呢大馬視后，她在後台坦言意想不到，原本準備好的感言上台後完全講不到，她哽咽表示感謝監製文偉鴻由《城寨英雄》開始起用她，大馬粉絲這份支持令她感到很重，支持她繼續走下去。樊亦敏和周嘉洛分別憑《愛˙回家之開心速遞》角色「白天娥（三太）」和《痞子殿下》角色「紀威」獲得「最受歡迎電視男、女角色」。蔣家旻憑《美麗戰場》大熱捧走最佳女配角，她在台上表現緊張，返後台時坦言心情忐忑，沒胃口兼失眠，雖然賽前一直平常心，但同事、觀眾和媒體視她為大熱，她驚食白果而好大壓力，終於得獎，她笑言完成大家的願望。最佳男配角鄧智堅對於網民認為他爆冷表示認同，他坦言入圍五強的前輩都厲害，自己首次提名就得獎。獲得今年「飛躍進步男、女藝員」獎的吳偉豪和郭柏妍一起受訪，吳偉豪沒料到得獎，感覺似發夢，在爸爸見證下得獎特別有意義，媽媽和弟弟也在現場，他首先會回家給父母摸摸獎座，因父母很重視成績。曾勵珍獲大獎喜極而泣頒「萬千光輝演藝大獎」前，總經理曾志偉表示得獎者入行50年，由台前做到幕後，在這行德高望重地位超然，當宣佈助理總經理（戲劇製作）曾勵珍得獎，珍姐表現愕然，她在《愛˙回家之開心速遞》演員陪同上台，全場藝員齊起立為她鼓掌，她在台上喜極而泣，第一句就問志偉：「點解呃我，明明開會唔係咁！」《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎名單最佳劇集 ：《下流上車族》最佳男主角 ：陳山聰《金宵大廈2》最佳女主角 ：江美儀《下流上車族》最受歡迎電視男角色：周嘉洛《痞子殿下》最受歡迎電視女角色：樊亦敏《愛˙回家之開心速遞》最佳男配角 ：鄧智堅《下流上車族》最佳女配角 ：蔣家旻《美麗戰場》最佳綜藝節目：《開心無敵獎門人》最佳資訊及專題節目：《尋人記II》最佳年度及特備節目：《萬千星輝賀台慶》最佳男主持：方東昇《尋人記II》最佳女主持：陳貝兒《無窮之路II─無價之保》飛躍進步男藝員：吳偉豪飛躍進步女藝員：郭柏妍最受歡迎電視歌曲：《Wish》JW（王灝兒）《白色強人II》插曲最受歡迎電視拍檔：周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）、張穎康《痞子殿下》專業精神獎：陳惠英萬千光輝演藝大獎：曾勵珍馬來西亞最喜愛TVB電視劇集：《超能使者》馬來西亞最喜愛TVB男主角：陳展鵬《超能使者》馬來西亞最喜愛TVB女主角：劉佩玥《美麗戰場》