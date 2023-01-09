《下流上車族》奪最佳劇集 陳山聰撼贏林敏驄膺視帝 江美儀封視后爆喊

劇集《下流上車族》以大熱姿態奪「最佳劇集」，林敏驄上台時不脫鬼馬本色，完全不理會超時問題，他多謝曾志偉在很多地方都推他一下，又指在場有不少人都受過志偉的幫忙。51歲江美儀憑《下流》「莫雯慧」首次奪得視后，她喊住上台表示「以為自己唔係親生女」，所以沒想過會得獎。視帝陳山聰坦言得獎一刻腦海一片空白，因頒獎嘉賓郭可盈望着他講「聰」，聽起來似林敏驄，所以當下緊張到不懂反應。
陳展鵬劉佩玥成大馬視帝視后
而「馬來西亞最喜愛TVB男、女主角」則落在陳展鵬和劉佩玥手上，劉佩玥憑《美麗戰埸》升呢大馬視后，她在後台坦言意想不到，原本準備好的感言上台後完全講不到，她哽咽表示感謝監製文偉鴻由《城寨英雄》開始起用她，大馬粉絲這份支持令她感到很重，支持她繼續走下去。
樊亦敏和周嘉洛分別憑《愛˙回家之開心速遞》角色「白天娥（三太）」和《痞子殿下》角色「紀威」獲得「最受歡迎電視男、女角色」。
蔣家旻憑《美麗戰場》大熱捧走最佳女配角，她在台上表現緊張，返後台時坦言心情忐忑，沒胃口兼失眠，雖然賽前一直平常心，但同事、觀眾和媒體視她為大熱，她驚食白果而好大壓力，終於得獎，她笑言完成大家的願望。最佳男配角鄧智堅對於網民認為他爆冷表示認同，他坦言入圍五強的前輩都厲害，自己首次提名就得獎。
獲得今年「飛躍進步男、女藝員」獎的吳偉豪和郭柏妍一起受訪，吳偉豪沒料到得獎，感覺似發夢，在爸爸見證下得獎特別有意義，媽媽和弟弟也在現場，他首先會回家給父母摸摸獎座，因父母很重視成績。
曾勵珍獲大獎喜極而泣
頒「萬千光輝演藝大獎」前，總經理曾志偉表示得獎者入行50年，由台前做到幕後，在這行德高望重地位超然，當宣佈助理總經理（戲劇製作）曾勵珍得獎，珍姐表現愕然，她在《愛˙回家之開心速遞》演員陪同上台，全場藝員齊起立為她鼓掌，她在台上喜極而泣，第一句就問志偉：「點解呃我，明明開會唔係咁！」
《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎名單
最佳劇集 ：《下流上車族》
最佳男主角 ：陳山聰《金宵大廈2》
最佳女主角 ：江美儀《下流上車族》
最受歡迎電視男角色：周嘉洛《痞子殿下》
最受歡迎電視女角色：樊亦敏
《愛˙回家之開心速遞》
最佳男配角 ：鄧智堅《下流上車族》
最佳女配角 ：蔣家旻《美麗戰場》
最佳綜藝節目：《開心無敵獎門人》
最佳資訊及專題節目：《尋人記II》
最佳年度及特備節目：《萬千星輝賀台慶》
最佳男主持：方東昇《尋人記II》
最佳女主持：陳貝兒《無窮之路II─無價之保》
飛躍進步男藝員：吳偉豪
飛躍進步女藝員：郭柏妍
最受歡迎電視歌曲：《Wish》JW（王灝兒）
《白色強人II》插曲
最受歡迎電視拍檔：周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、
JW（王灝兒）、張穎康《痞子殿下》
專業精神獎：陳惠英
萬千光輝演藝大獎：曾勵珍
馬來西亞最喜愛TVB電視劇集：《超能使者》
馬來西亞最喜愛TVB男主角：陳展鵬《超能使者》
馬來西亞最喜愛TVB女主角：劉佩玥《美麗戰場》