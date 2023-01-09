■顧嘉煇與黃霑組成的樂壇「煇黃」時代，令人懷念。

■與顧嘉煇合作無間的鄭少秋與汪明荃。

■《顧嘉煇榮休盛典演唱會》可謂星光熠熠。

■顧嘉煇獲中文大學頒授榮譽社會科學博士，姐姐顧媚（左）與方逸華同賀。

2023年伊始，最令筆者感觸的新聞，是音樂大師顧嘉煇離世。記得20年前有幸跟退休的煇哥做訪問，時值2月農曆新年，穿上灰色冷衫的煇哥，在加拿大溫哥華家門接待。室內陳設不算豪華，予人一種閒適感覺，唯獨是廳中擺放的一座鋼琴（依稀記得是白色），令人想起眼前人是位著名音樂家。煇哥一貫的腼腆，略帶結巴的笑說：「同我做訪問，都唔知講咩好。」閒話家常，例行公事自然要煇哥坐上琴座拍照。煇哥的表情由怕醜變得嚴肅，十指如行雲流水，一揮而就彈出《萬水千山總是情》、《上海灘》、《陸小鳳》等經典名曲。六叔資助到伯克利深造提到煇哥，不少人讚賞他成功將五音階的小調，結合西方流行音樂，配以杜自持的菲律賓編曲風格，奠基了當年的Cantopop。有人會以「一代宗師」、「樂壇教父」誇獎煇哥，「見自己、見天下、見眾生」煇哥受之無愧，而類似的讚譽，適宜放上橫匾。煇哥另一面亦較少人提起，是煇哥跟六叔邵逸夫、六嬸方逸華之間的情誼。當年六叔六嬸獨具慧眼，出錢資助他到美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）留學，成為該校首位華裔學生。他學成返港為電影做配樂，到六叔開創無線電視，煇哥順理成章歸隊，擔任無線音樂總監。他的音樂跟隨電視入屋，耳熟能詳的主題曲，造就了數代的電視紅星。對無線忠心耿耿煇哥的才華毋庸置疑，令筆者感動的，他由入行到退休，一直都是打無線工。儘管期間風風雨雨，數次的電視風雲，由佳藝電視到麗的挖角潮，他都無動於衷，煇哥等同無線。煇哥報六叔六嬸知遇之恩，感情因素當然存在。但要在30多年間保持初心，只侍一主，以今時今日角度，煇哥會被人笑「傻」、「戇居」。但正是這顆赤子之心，加持了他的音樂創作，成就不朽的作品。提到煇哥不能不提其胞姊顧媚，原名顧嘉瀰，顧家一門三傑同屬「嘉」之輩，胞弟顧嘉鏘。煇哥同胞姊音樂才華係人都知，其實兩姊弟都好作畫，顧媚真實身份是香港嶺南畫派大師，是香港現代水墨畫的一代宗師，師承趙少昂。懷念煇哥，懷念那時代的音樂。 作者：劉星予