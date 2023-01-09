姚焯菲澄清留學非暫別樂壇

姚焯菲（Chantel）昨日出席商場活動，她笑謂最近不少商場工作但不知收入有多少，是開心和滿足的一年，問她可會封大利是給父母，她說收入都交給父母，而給父母最好禮物是好好讀書，兼顧工作和學業，父母會很開心。



Chantel並透露農曆年後就出發紐西蘭讀中學，當地於2月才開學，屆時父母會幫忙處理很多事並陪她去開學，強調留學不會影響工作，亦不是暫別樂壇，間中會回港見大家，公司亦會因應她的時間安排工作。