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方力申想拍拖唔Like一夜情

2023-01-09 列印
■方力申踩單車發電，為慈善團體籌款。
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方力申（小方）昨日出席單車發電齊破健力士活動，為慈善團體籌款。早前小方獲堪輿師傅贈言在兔年不要駕駛電單車，他指現時每周都與森美出車外遊，自覺有點為難；但師傅就指去年曾勸一位客戶別出海游泳，對方不聽，現已不在，令小方背後一涼。

談到獲「鋪鋪Poker」女主持之一的黃紫恩選為一夜情對象，小方直言不喜一夜情，從不拍散拖，雖然這幾年恨拍拖，但未遇上，被媽罵他過了40歲仍找初戀。
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