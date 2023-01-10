簽英皇望多留港陪女友 ﻿沈震軒計劃求婚迎娶陳欣妍﻿

■一直熱衷玩健身的Sammy，屋企亦打造了一個私人健身房。

■Sammy在內地劇接劇，除了演出古裝亦有參演時裝作品《荒漠異形》。

■Sammy在內地除了演戲，還有不少商演工作搵真銀。

■早前TVB劇《超能使者》，Sammy亦有份演「威仔」一角。

■Sammy跟鍾欣潼合作網絡電影《封神：妲己》，成為跟英皇合作契機。

■Sammy和Shirley拍拖5年，一直感情穩定。

近年主力在內地發展的沈震軒（Sammy），早前宣佈加盟英皇娛樂，他不諱言因疫情近3年都少返港，怕長此下去會跟拍拖5年的女友陳欣妍（Shirley）情變，故決定簽新公司望多留港工作。39歲的他又冧爆話29歲的Shirley雖然細他一截，但令他轉變很大，故已認定女方為終身伴侶，更已計劃求婚。採訪：杜杜髮型：kel@HH 場地：Mustard Seed Co-Working Space簽約英皇前，Sammy已約滿邵氏一段時間，「嗰時主要喺內地工作，咪試吓自己搞，有好有唔好，冇公司好多嘢可以快手啲直接決定，但係又冇咗個後盾，有好多機會傾傾吓就冇下文。」剛巧年前他跟鍾欣潼合作網絡電影《封神：妲己》時，跟英皇的工作人員認識，「咁啱我前排返香港，佢哋就問我有冇興趣傾吓，覺得大家嘅諗法幾似就決定合作。」女友改變執着性格Sammy決定未來多留香港，除了正計劃跟朋友合資開設健身及美容中心外，還有近年實在太少時間陪Shirley，「我呢三年一年先返得嚟一個月度，又要佢一個人打理晒間屋，都真係幾吃力，我再唔返真係情變㗎啦！」這次見Sammy明顯變得開朗及健談，他就讚是Shirley的功勞，「雖然我成日話佢蠢，佢又細過我，但係佢諗嘢可能冇我咁複雜，反而會更加輕鬆，令我個人都冇咁執着。」Shirley令Sammy的轉變，就連對事業的追求都有所不同，簽新公司後也不一定要當主角，「以前可能會緊張係咪主角，o依家真係冇所謂，主角配角都可以有發揮空間，公司話我呢個年齡層，會有好多角色需要，自己都想演多啲唔同角色。」開口埋口都讚Shirley，Sammy承認已認定對方為終身伴侶，但他未敢講定結婚計劃，他笑言：「我仲未求婚，唔可以咁快講定結婚啲嘢，但求婚係會計劃吓嘅。」5月便踏入四字頭，問Sammy會否雙喜臨門，老襯和老竇一齊做？他就話唔心急生BB，「兩個人生活吓先，Shirley仲後生，可以再做啲自己想做嘅嘢先。」