拍戲無人機突爆炸 柯震東遭碎片傷面毀容

■柯震東經理人承認他嚴重破相。

■柯震東現正在家休養。

台灣藝人柯震東日前在拍攝Netflix奇幻影集《乩身》時發生意外，被無人機炸到，臉部受傷。據台灣傳媒報道指，柯震東在拍一場動作戲時，因無人機近距離捕捉臉部特寫，機器卻疑失靈，急速墜毀在他面前爆炸，致柯震東臉部被機器碎片劃破，即送院搶救，有指傷口總共縫20到30針，不幸中的大幸是他沒傷及眼睛。柯震東經理人指： 「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，謝謝關心。」至於《乩身》劇組方面則表示：「對於前幾日柯震東在拍攝《乩身》時，因無人機事故發生了意外傷到臉，並有縫針，劇組感到相當的遺憾以及抱歉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因。柯震東會先暫停拍攝，希望他可以有完整的時間休息與完全康復，等到完全康復後才會復工拍攝。」