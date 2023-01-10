陳山聰攞視帝咀爆老婆 陳瀅失落視后幸有粉絲呵返

■陳山聰獲老婆送吻祝賀。

■陳瀅雖然無緣攞視后，但她獲粉絲安慰，即刻開心返。

■江美儀與粉絲開香檳慶祝。

■朱敏瀚（左一）與周嘉洛、陳瀅等攞「最受歡迎電視拍檔」。

■TVB將資深配音員朱子聰誤植為資深排舞師，要發聲明致歉。

■胡蓓蔚要向林景程學演戲。

■朱敏瀚與王敏奕出席《虛擬情人》拜神活動。

《萬千星輝頒獎典禮2022》前晚圓滿結束，出爐視帝視后陳山聰、江美儀、大馬視帝陳展鵬及陳瀅、JW等都在電視城外與粉絲開香檳慶祝。失落視后的陳瀅獲粉絲送自製獎座呵返，而陳山聰與粉絲開完香檳立即趕返家與老婆分享喜悅，又忘形咀嘴。陳山聰前晚步出電視城獲十數粉絲送香檳和蛋糕，他風騷表示感激粉絲支持。他趕返家跟太太分享喜悅並在社交網限時動態晒短片，夫婦更在鏡頭前恩愛咀嘴。門外粉絲最多要數陳瀅，獲約20位粉絲舉燈牌撐場，雖然失落視后，但獲粉絲送上自製「最靚女主角」獎項打氣，陳瀅大讚粉絲細心，因獎項上更有其三隻愛犬。陳瀅表示對視后本身沒有信心，但因未能得最佳衣着獎而失落，自覺着得靚，但拎組合獎已好開心。而三奪大馬視帝的展鵬，亦有十數粉絲在場打氣。視后江美儀獲十多位粉絲悉心佈置慶祝場地，牆上有「我最喜愛的女主角江美儀」，更收到花、氣球、香檳等禮物，期間更有粉絲高呼「美儀世一」。朱敏瀚開心攞拍檔獎朱敏瀚（朱仔）與周嘉洛、陳瀅、張頴康及王灝兒憑《痞子殿下》奪「最受歡迎電視拍檔」，在頒獎典禮後一齊吃消夜，朱仔稱好開心得組合獎，對開拍《痞子3》好大強心針，他覺得比個人獲獎更好。昨日朱仔與王敏奕、胡蓓蔚、林景程等出席新劇《虛擬情人》拜神，朱仔首次擔正男一，他平常心說沒被位置影響心情，角色有挑戰性是更開心，而且發揮空間好大。胡蓓蔚在《虛擬情人》拜神活動上，沒演戲經驗的她說要向身邊的林景程學習，她又透露在活動後動筆跟TVB續新約，沒特別條件。林景程失落「飛躍進步男藝員」沒失望，他在TVB十三年覺得被睇好及留意已好開心，讚奪「最佳男配角」的鄧智堅演得好，替對方開心，新年期間相約一齊食飯慶祝。另外，前晚頒獎禮其中的「緬懷及致敬環節」，TVB將資深配音員朱子聰誤稱為資深排舞師，為此昨日發聲明，向朱子聰家人道歉，更承諾加強檢討製作流程細節，確保日後不會出現此等錯誤。