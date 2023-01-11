柯震東破相後首出PO報平安：我很快就會回來

台灣31歲藝人柯震東(見右圖)前日傳出在拍攝Netflix靈異奇幻台劇《乩身》時遇上意外，一部無人機航拍期間失靈爆炸，柯震東臉部被無人機碎片割傷鮮血直流，傷口總共縫20至30針。意外發生後，柯震東前晚首度在社交網報平安，於其限時動態貼出《星球大戰》的尤達大師公仔，以英文寫道：「願原力與我同在。」而在昨日凌晨他再度出PO，貼出一張櫻木花道的漫畫圖並說金句：「因為我是天才啊！」，又寫下：「我很快就會回來…」，網民對佢的樂觀態度放下心頭大石，並留言祝他：「早日康復」。