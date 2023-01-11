柯震東破相後首出PO報平安：我很快就會回來

意外發生後，柯震東前晚首度在社交網報平安，於其限時動態貼出《星球大戰》的尤達大師公仔，以英文寫道：「願原力與我同在。」
而在昨日凌晨他再度出PO，貼出一張櫻木花道的漫畫圖並說金句：「因為我是天才啊！」，又寫下：「我很快就會回來…」，網民對佢的樂觀態度放下心頭大石，並留言祝他：「早日康復」。
南韓日前暫停向中國大陸旅客簽發短期簽證，並要求入境前接受檢測，而日本亦加強對華人的入境檢測。中國表明反對歧視性措施，昨日反制，暫停向南韓公民及日本公民簽發赴華短期簽證。南韓疑隨即反擊，宣佈港澳航班昨起...
2023-01-11
彭博報道內地考慮將地方政府新增專項債額度，定在不高於三萬八千億元人民幣水平的破紀錄規模，繼續以地方債發行支持基建。三月召開的全國人大會議將審批專項債發行額度和赤字率，令方案仍有變數。內地自一五年全面開...
2023-01-11
美國白宮表示，總統拜登在奧巴馬總統時代擔任副總統期間約十份機密文件，去年十一月初國會中期選舉前，在賓夕凡尼亞大學拜登外交與全球參與中心的私人辦公室發現，司法部長已指派檢察官調查此事。《總統訊息法》規定...
2023-01-11
上周截標的赤柱環角道豪宅地，招標結果揭盅。地政總署公佈，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書，地皮「流標」收場。政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任...
2023-01-11
美國聯儲局官員再「放鷹」，隔晚美股三大指數先升後回，恒指隨外圍低開17點後反覆向下，最終收報21331點，微跌56點，大市成交金額1313億元。澳門通關後中港兩地旅客倍增，再推船票優惠谷客，帶動濠賭股...
2023-01-11
美斯捧走世界盃休息三周後，終在今晚復工，帶領巴黎聖日耳門於法甲主場迎戰昂熱，球會表示賽前會有儀式歡迎這位世界冠軍。然而此子在世盃決賽帶領阿根廷擊敗法國，有球迷聲言不會歡迎他，這名三十五歲老將一於在場上...
2023-01-11
廖子妤（Fish）、王丹妮（Louise）和栢天男（Adam）在賀歲片《毒舌大狀》中合作，三人表示角色好有難度，對觀眾來講絕對有驚喜。而Louise為演好監犯角色，更專登搞殘自己。講到跟黃子華合作，三...
2023-01-11
等了三年，香港與內地終於免檢疫通關，對兩地往來，起積極作用。當大家對兩地互通復常充滿憧憬，也要審慎留意兩地疫情的變化，事關病毒無疆界，不排除通關之後本港確診人數或上升，即使本港接種率高，亦有為數不少人...
2023-01-10
第五場四班一二○○米。此場選擇範圍不算複雜，前領馬取「天足貓」、「獎金大王」，後追則是「健康心靈」、「風中勁松」，加上中前置的「太陽拍檔」，不中亦不遠矣。不過要從中選馬膽，個人偏向「太陽拍檔」。論近績...
2023-01-11