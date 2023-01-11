P1X3L成軍兩周年 驚喜快閃回饋粉絲

■P1X3L三子特意去fans club舉辦的主題店打卡。

男子組合P1X3L日前成軍兩周年，粉絲們（puzzle）在九龍不同店舖，精心安排各種體驗活動為P1X3L慶生，三子專誠現身其中應援地點與到場的puzzle互動，快閃十幾分鐘，驚喜回饋粉絲的愛戴。P1X3L三子（吳啟洋、歐鎮灝和葉振弘）向來愛錫粉絲，特意去到fans club在深水埗一間Cafe舉辦的主題店快閃打卡。偶像一抵埗，令在場puzzle又驚又喜，歡呼不絕。三子不但即場寫下對puzzle「愛的留言」，承諾今年會有更多佳作及驚喜回饋puzzle，更不顧素顏大方與現場puzzle合照，非常親民。