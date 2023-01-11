王丹妮做監犯為入戲指甲綑晒黑邊 廖子妤演煙民入型入格全靠子華Sir

■電影中，三人關係錯綜複雜，既是情人亦是敵人。

■三人提到偶像黃子華，都有不同程度的粉絲自白。

■Adam角色難度高，好彩有導演及子華幫手。

■Louise為角色好大犧牲，素顏都嫌唔夠，更專登搞殘自己。

■Fish原來亦有向行天橋經驗豐富的Louise請教，行得優雅的竅門。

■Louise跟老公羅孝勇第一次拍同一套戲，可惜沒有對手戲份。

■Fish雖然已跟子華連續合作了兩次，不過依然話未夠喉喎！

■獲偶像親自教食煙的Fish，果然學得特別快。

■戲中子華向Louise跪低，其實她當時勁膽怯。

廖子妤（Fish）、王丹妮（Louise）和栢天男（Adam）在賀歲片《毒舌大狀》中合作，三人表示角色好有難度，對觀眾來講絕對有驚喜。而Louise為演好監犯角色，更專登搞殘自己。講到跟黃子華合作，三人都興奮狂讚偶像好照顧後輩，亦開行Turbo帶對手入戲，Fish更稱吸煙戲演得入型入格全靠子華主動幫她上了一堂「如何做煙民雞精班」。採訪：杜杜 攝影：Stanley 髮型、化妝及服裝:GarySun@A.R.M.S. Salon、Melody Chiu(Louise)、zap tang@Toni&Guy、King Yip@ King’s Makeup、CELINE(Fish)、Kenki@W workshop、Rainbow@Annie G. Chan Makeup Centre、Theory(Adam) 場地:Madame Fu戲中Fish首次挑戰富二代角色「鍾念華」，由於價值觀、背景到裝扮都跟她本人截然不同，所以有一定難度，「我演過好多唔同嘅角色，但呢個真係最頭痕，睇劇本時都問『真係搵我做』，導演同江老闆畀我去試一個同我差距咁大嘅角色，真係勁感恩！」所以她花了很多心機同時間做功課，就連行路都要重新學習，「好彩好早收到完整劇本，有個幾兩個月時間準備，如學着高踭鞋，雖然做過好多年model，但係平面硬照嘅model，我唔識着高踭鞋，仲要學埋儀態。」王丹妮專登搞殘演監犯Louise飾演的監犯「曾潔兒」，雖然跟她同樣是屋邨出身的模特兒，兼且有個囡囡，但往後的經歷她就完全沒體會過，加上角色太過壓抑及沉重，她除了跟導演吳煒倫研究外，更搵來資深舞台劇演員兼導師邵美君教戲。而她為求迫真，不單素顏上陣，更專登搞殘自己，「再化多啲黑眼圈，令皮膚質感、毛孔再粗啲，啲頭髮倒梳兼灑多啲鹽粉令佢打晒結，就連手指腳指甲都綑晒黑邊，因為角色當下情緒，面對咁多嘢唔會再想理乾淨，係好放棄自己嘅感覺，而外在呢啲嘢令我更加投入角色情緒。」Adam在戲中演Fish的醫生老公「鍾京頤」，不過這個只是他的表面身份，到埋位時才知道真相，「我唔知個角色係做嗰樣嘢，我睇劇本同埋試戲嗰陣，以為角色係做另外一樣嘢，直到我去圍讀先知原來個故仔係咁㗎？！所以我係好surprise自己個角色，對角色係有另眼相看嘅。」不過他就大賣關子，唔肯透露角色令他驚喜的原因。三人均覺得角色有突破，加上有機會跟黃子華合作，開心之餘更讚偶像讚到停唔到口。栢天男認子華面前好赤裸先由Adam開始，「同子華神對戲時，佢畀到個無形壓力我，因為佢要由頭望到我落腳，好似睇通晒我，喺佢面前好似赤裸裸咁樣，係個角色唔係我赤裸裸，哈！佢會完全帶到個情感畀我，因為我角色對白唔多，仲難演，所以『鍾京頤』係最challenging，演過最難嘅角色。」Louise接力再讚，「有場子華神要向我低頭，對於王丹妮嚟講直情覺得超現實，究竟發生緊咩事？！但係角色嗰刻見到佢咁樣係暗爽嘅，佢係應該要咁樣，不過呢個係角色心態，所以一cut機，我係勁怯，係個好特別嘅過程。好多謝子華對後輩好照顧，好多場口佢都願意交足戲，就算唔係影住佢，佢都畀足對白，演戲講give and take，佢畀我好豐富嘅情感，我係咁吸，對我演戲係有好大幫助。」Fish作為子華忠粉，兼繼《飯戲攻心》後第二度合作，首先她要跟子華抹清「母子」關係，「今次套戲大家勢成水火，佢同Louise同我都係對立，所以要當係上一世嘅嘢，粉筆字抹咗佢。」而她讚子華更有「連續性」，因對方一幫就幫晒她演兩套戲，「講啲有趣嘢，佢教我食煙囉！真係好多謝佢，戲入面我係有食煙場口，《飯戲攻心》都係有食煙，嗰時拍到一半，佢突然間同我講『阿Fish呀』，突然跳咗出嚟，佢本嚟係叫緊我阿媽㗎嘛！佢話『你唔識食煙』，哎吔！何其恥辱呀！個對手話我唔識，跟住我就話『願聞其詳』，於是佢就叫我跟佢去後樓梯，教我食煙，嗰次真係感受到食煙嘅頭暈！嗰次之後好似開咗一個食煙嘅竅，咁啱呢部戲又用得着。」