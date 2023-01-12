李幸倪加盟英皇娛樂 讚有共同理念

出道12年的李幸倪（Gin）昨日正式加盟英皇娛樂（EEG），問到簽約EEG的契機，她表示接觸過幾間不同公司，覺得新公司誠意十足，同時亦跟自己的理念一致。



除此之外，Gin又謂新公司給她的自由度十分高，「特別係音樂、形象上面，完全係100%信任我！令我覺得好舒服，同時我亦可以同好多唔同嘅音樂單位合作，好有新衝擊。好似我首新歌，終於等到時機可以同Wyman合作。大家嚟緊可以留意我新歌、形象，都會有好大嘅轉變。」新一年新開始，為了全程投入音樂事業，Gin更將家人從馬來西亞接到香港居住。



提到「轉會費」，Gin直言滿意，「咁當然唔係單單因為酬勞，係所有配套，係一個整體嘅package。」