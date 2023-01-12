呂方3月紅館開騷 想搵甄妮做嘉賓

呂方昨舉行記者會宣佈3月4、5日在紅館舉行演唱會，席間播出眾星點唱片段，包括譚詠麟、張學友等，大會亦為呂方預祝生日。



呂方表示為開騷目標要多減十磅，做運動和節食雙管齊下，至少肚腩不要凸出來；他又說農曆新年很多美食誘惑，唯有盡量戒口，但轉頭卻笑說沒所謂，衫可以遮掩。問女兒會否上台，他擔心兩歲囡囡上台感到害怕，故不會讓她上台，或會帶她去後台感受一下。



呂方表示對上一次演唱會已是2015年，原本2019年開騷，但因疫情取消，今年再開騷剛巧入行40周年，是種緣份。他表示想過邀請甄妮等前輩任嘉賓，但不知道對方身在何處。會否邀請新一代歌手？他表示有想過，欣賞馮允謙、MC張天賦及炎明熹。