呂方3月紅館開騷 想搵甄妮做嘉賓

呂方表示為開騷目標要多減十磅，做運動和節食雙管齊下，至少肚腩不要凸出來；他又說農曆新年很多美食誘惑，唯有盡量戒口，但轉頭卻笑說沒所謂，衫可以遮掩。問女兒會否上台，他擔心兩歲囡囡上台感到害怕，故不會讓她上台，或會帶她去後台感受一下。
呂方表示對上一次演唱會已是2015年，原本2019年開騷，但因疫情取消，今年再開騷剛巧入行40周年，是種緣份。他表示想過邀請甄妮等前輩任嘉賓，但不知道對方身在何處。會否邀請新一代歌手？他表示有想過，欣賞馮允謙、MC張天賦及炎明熹。
港產片武打女星出身的楊紫瓊攀上事業高峰，勇奪金球獎影后，在昨日揭盅的第八十屆金球獎，憑《奇異女俠玩救宇宙》秀蓮一角，奪得音樂及喜劇類最佳女主角，大熱封后，楊在台上致謝指今次「真的是夢想成真」，四十年來...
2023-01-12
廣州一名男子昨天駕駛寶馬車在路上連撞多位行人，網傳撞人後還撒大量現金，目前造成五死十三傷，警方指涉事司機已被控制。網傳影片顯示，一輛寶馬SUV衝入斑馬線，撞倒多名行人，現場有多輛電動車被撞倒。涉事現場...
2023-01-12
巴西國會騷亂事件發生後三天，巴西最高法院下令拘捕首都巴西利亞的公共安全部門首長托里斯（Anderson Torres）等高層官員，指他們要對一月八日發生的騷亂負責。一月才改任公安部門首長的托里斯否認指...
2023-01-12
星星地產旗下元朗宏業西街工廈重建住宅項目，命名為「雨後」（After The Rain），提供335伙，預計預售樓花同意書於本月內獲得，隨即開放示範單位，最快今年第一季展開銷售。星星地產集團主席及首席...
2023-01-12
美國聯儲局主席講話未有放鷹，隔晚美股高收，恒指隨外圍高開132點後反覆向上，高見21686點，升355點，創逾半年高位，惟內地A股午後回軟，恒指升勢回順，收報21436點，升104點，成交金額增至16...
2023-01-12
車路士擁有史達寧和薛耶治等多位世界級翼鋒，但各人近期遇上不同問題，球隊亦因此愈踢愈沉。反觀三年前離開藍獅的巴西翼鋒韋利安，今季重返英超貫徹過往簡單直接及勤力的踢法，帶領富咸於英超三連勝，韋利安今晚聯賽...
2023-01-12
《第80屆金球獎》昨在洛杉磯舉行，楊紫瓊及姬蒂白蘭芝分別贏得喜劇組及劇情組影后，哥連法路和奧斯汀畢拿則封帝。楊紫瓊拍檔關繼威亦大熱摘下男配角，二人都成為該獎項第二位奪獎的亞洲演員。圖：美聯社、路透社金...
2023-01-12
鼠患問題，不容勿視，一旦爆疫，後果堪虞。政府上月宣佈開展「各界攜手，全港滅鼠行動」，多個部門在冬季向老鼠宣戰，旨在夏天老鼠活躍期前趕盡殺絕，而且在新一屆問責官員領導下，各部門展現新思維，鑽研滅鼠新法，...
2023-01-12
昨晚谷中舉行九場賽事，焦點是國際三級賽的一月盃，結果羅廄「發財先鋒」大熱奪標，騎者蘇兆輝另贏文廄「喜駿之星」和「安遇」、姚廄「超勁寶寶」，四W兼做騎師王。至於練馬師王是沈集成，他與文家良同樣起孖，但另...
2023-01-12