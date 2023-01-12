哥連法路封影帝懶理被催落台 關繼威奪男配角 激動感謝史匹堡

■楊紫瓊首封金球影后，顯得好開心。

■哥連法路封影帝，在台上不理被催落台的鋼琴聲。

■劇集最佳女配角Julia Garner，一身粉紅色晚裝好搶鏡。

■奧斯汀畢拿憑《貓王》封影帝，認真威威。

■史提芬史匹堡憑《法貝曼：造夢大師》連奪最佳電影及最佳導演。

■Evan Peters在《食人魔達默》的表現，為他帶來一座視帝。

■《鯨》的班頓費沙一早已表明，不會出席金球獎。

■Quinta Brunson成劇集組音樂/喜劇類最佳女主角。

■姬蒂白蘭芝在《Tar》飾演指揮家，再封影后。

■Zendaya憑《毒癮女孩》，已經奪多個視后。

《第80屆金球獎》昨在洛杉磯舉行，楊紫瓊及姬蒂白蘭芝分別贏得喜劇組及劇情組影后，哥連法路和奧斯汀畢拿則封帝。楊紫瓊拍檔關繼威亦大熱摘下男配角，二人都成為該獎項第二位奪獎的亞洲演員。圖：美聯社、路透社金球獎在經歷兩年歧視等爭議及疫情後，昨日以實體形式在洛杉磯舉行，並相隔一年後重新在全國廣播公司電視台播放。楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》封音樂/喜劇組影后，繼20年的Awkwafina，成為第二位亞洲演員奪此獎。美籍華裔男星關繼威亦憑《奇》片，以大熱門姿態勇奪最佳男配角，成為金球獎史上第二位華裔男星奪此殊榮！第一位是1985年《戰火屠城》的吳漢潤。貓王擊敗班頓攞視帝關繼威擊敗其他對手包括《伊尼舍林的女妖》的Brendan Gleeson、《巴比倫：星聲追夢荷里活》的畢彼特、《死亡天使》的艾迪烈梅尼等奪獎。關繼威獲獎時表現激動，流下男兒淚，他多謝妻子Corinna外，亦特別多謝恩師大導演史提芬史匹堡：「我永遠記得是誰給我第一次機會，我今晚好開心見到史提芬史匹堡。史提芬，多謝你！」二人曾合作1984年電影《魔域奇兵》，當時他還是童星。音樂/喜劇組影帝由哥連法路憑《伊尼舍林的女妖》大熱摘下影帝，是他第二度贏得金球影帝，他致辭到中段時，催他落台的音樂響起，他如楊紫瓊一樣，表示︰「可以不用理會鋼琴聲。」劇情組視帝由首度入圍的《貓王》奧斯汀畢拿擊敗大熱的《鯨》班頓費沙擸走，因班頓早已明言杯葛金球獎。《Tar》的姬蒂白蘭芝大熱封后，今次是她第三次封金球影后，但她缺席頒獎禮。史匹堡連奪兩項大獎名導史提芬史匹堡憑《法貝曼︰造夢大師》，擊敗強敵占士金馬倫，奪下最佳導演獎，《法》片同時摘下最佳劇情片。《伊》片再贏得最佳音樂/喜劇及劇本獎。湯唯主演、朴贊郁執導韓片《分手的決心》則失落最佳外語片獎，敗給《阿根廷，1985》。劇集方面，音樂/喜劇組視帝由Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》奪得，視后則是《小學風雲》的Quinta Brunson。劇情組視帝由奇雲高士拿憑《Yellowstone》奪得，視后由「最年輕艾美視后」Zendaya憑《毒癮女孩》捧走。最佳迷你劇及電視電影視帝是《食人魔達默》Evan Peters，視后則是《新創大騙局》的雅曼達施菲，最佳劇情劇集由人氣劇《龍之家族》奪得，最佳音樂/喜劇是《小學風雲》，《白蓮會》就贏得最佳迷你劇。