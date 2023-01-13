孖雲浩影為慈善藝術展揭幕 ﻿欣宜上圍縮水買黃色內衣旺夫﻿﻿﻿﻿﻿

■譚仔姐姐與店長、Cloud介紹插畫。

■今次譚仔舉行慈善藝術展覽是為不同團體籌款。

■譚仔國際集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民主持揭幕禮。

■鄭欣宜直認最近因瘦了令上圍縮水。

■欣宜、早前獲選百大最具影響力人士之一的劉達民及Cloud在活動上合照。

鄭欣宜、雲浩影（Cloud）及譚仔國際集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民出席於旺角舉行的譚仔雲南米線「譚仔車車．譚仔畫慈善藝術展覽」揭幕禮，宣佈譚仔聯同本地插畫師及模型車製造商，推出兩款迷你鋁合金模型車「譚仔車車」及設計12幅《譚仔話．譚仔畫》，用作慈善義賣的籌款活動。在揭幕禮上，譚仔宣佈聯同本地插畫師Plastic Thing及著名模型車製造商Majorette推出兩款迷你鋁合金模型車「譚仔車車」，並邀請12位本地插畫師設計12幅《譚仔話．譚仔畫》，更製作成月曆作慈善義賣，分別為HER Fund婦女動力基金和協康會籌款。有份出席活動的鄭欣宜坦言愛吃米線，大讚方便又好味，而且價錢實惠。Cloud則自言是譚仔的真實食家，喜歡芽菜湯底，因她正要減肥。欣宜又笑言想獲譚仔贊助，更稱譚仔CEO表示會贊助她吃土匪雞翼。演唱會不惜工本將於3月舉行紅館演唱會的欣宜表示，現在不在乎減肥與否，最緊要健康和狀態弗。談到演唱會進展，欣宜表示今年演唱會少了限制，會不惜工本做到最好。服裝方面，她稱一向不會挑戰性感，笑指昨天打扮是「平板」造型，覺得這樣更時尚，直認因瘦了令上圍縮水，但沒所謂，仲表示要買黃色內衣，因黃色旺夫，笑問她是否想結婚？她說希望旺身邊人和自己。另外，有份出席活動的「譚仔姐姐首席KOL」紅梅姐及店長菊姐亦到台上與Cloud合照。問到Cloud怕不怕減肥後上圍跌cup？她說隨緣，各有各靚，覺得細一點感覺更高級，欣宜即表示最緊要在事業上不斷升級。Cloud又說將與馮允謙一同舉行簽唱會，與粉絲見面。