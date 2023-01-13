陳凱琳誕男B 鄭嘉穎：母子平安

53歲鄭嘉穎去年11月底於社交網公佈31歲太太陳凱琳三度懷孕的喜訊，不過這次二人沒有在生B前公佈胎兒性別，而宣佈喜訊時亦沒有透露陳凱琳預產期，十分神秘！



昨日有報道指陳凱琳前日入院並已順利誕下男B，連同之前的三歲大仔（Rafael）和兩歲二仔鄭承亮（Yannick），湊成三子之家。細仔更在農曆新年前出世，趕及𢭃利是，但未知四年抱三的鄭嘉穎和陳凱琳會否再追多個女，而鄭嘉穎接受傳媒訪問時，證實老婆已生，表示：「母子平安，多謝關心」。