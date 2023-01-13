Gin轉會新歌面世 Wyman爆至少「生」兩件

出道12年的李幸倪（Gin）日前正式加盟英皇娛樂（EEG），她坦言新公司無論在音樂與形象方面給她的自由度都十分高，而Gin轉會後，第一首推出的作品便跟黃偉文（Wyman）合作。Gin終於等到時機首次跟Wyman合作，新歌昨日面世，Wyman在社交網貼文分享感受，並笑言要與Gin至少「生」兩件，他寫道：「這是一個互相等了對方超過10年的故事。總之，時機一到，她馬上就來找我，我馬上就敞開懷抱說好好好好好。世間上還有這種承諾和耐性嗎？謝謝你，Gin！」



Gin則留言感激Wyman：「由第一次冒昧發短訊畀你，到我哋深夜嘅對話，再到親身感受你份歌詞嘅魅力，我，終於等到，多謝你，Wyman，繼續期待。」