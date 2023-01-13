曾比特目標想開騷露肌肉

曾比特（Mike）到尖沙嘴以代言人身份為餐廳主持儀式，首次為食肆任代言人，Mike笑言最開心可以食，自爆是「食肉獸」，問會因此影響減肥？他表示會自制，但一不留神便會將食物放入口，十分搞笑。



Mike指體重最高峰是《全民造星》時期，當時達180磅，現在則是140磅，他笑說：「目標是有肌肉，有需要時可以脫去上衣！」問是否賺不少達成買樓給家人的目標？Mike表示：「十劃未有一撇，但收穫不止錢，更大開眼界。」新年他會與家人慶祝，難得一家團聚，他笑言已派利是給媽咪。