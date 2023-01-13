Mike指體重最高峰是《全民造星》時期，當時達180磅，現在則是140磅，他笑說：「目標是有肌肉，有需要時可以脫去上衣！」問是否賺不少達成買樓給家人的目標？Mike表示：「十劃未有一撇，但收穫不止錢，更大開眼界。」新年他會與家人慶祝，難得一家團聚，他笑言已派利是給媽咪。
曾比特目標想開騷露肌肉
Mike指體重最高峰是《全民造星》時期，當時達180磅，現在則是140磅，他笑說：「目標是有肌肉，有需要時可以脫去上衣！」問是否賺不少達成買樓給家人的目標？Mike表示：「十劃未有一撇，但收穫不止錢，更大開眼界。」新年他會與家人慶祝，難得一家團聚，他笑言已派利是給媽咪。
高鐵全用電子票 周日起南北行各五千人
新冠疫情下停駛近三年的廣深港高鐵香港段，終於決定一月十五日恢復營運。運輸及物流局指，復運初期，首先開通短途服務，每日有三十八點五對開列車，南上和北下各最多五千車票，即每日合共一萬個名額。高鐵復運，將全...
2023-01-13
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山東女醫生 控前夫投毒謀害
山東省臨沂市費縣一名女醫生指控，同為醫生的前夫使用大量激素藥長期對自己投毒。案件周三在當地法院以不公開方式開庭，事主劉暢（化名，見圖）在庭上放棄民事訴訟賠償，僅望前夫被依法嚴懲。她透露，前夫在庭上對犯...
2023-01-13
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《Let It Go》主唱新海報疑冒犯基督徒被禁
美國流行樂女歌手洛瓦托（Demi Lovato），憑主唱迪士尼動畫《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》聲名大噪。最近，她的專輯宣傳海報被指嚴重冒犯基督徒，因此遭英國廣告監管機構禁止投放。其最新專輯...
2023-01-13
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維港滙II獲豪客斥1.6億掃8伙
市況升溫豪宅新盤起動，會德豐地產、信和、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II昨日獲一組買家大手購入8伙，共涉資逾1.6億，為近月最大宗掃貨個案。維港滙II昨日連環售出8伙，當中最大額單位為3A座28樓...
2023-01-13
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里昂風水指數出爐 料恒指兔年反覆升
農曆新年將至，中信里昂發表一年一度的風水指數，預料兔年全年恒指將錄得升幅，但當中隱藏波動。風水指數估計，恒指將於3月短暫回調後再升到6月，其後反覆下跌，於8月8日至9月7日期間見全年低位，至11月迎來...
2023-01-13
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踢走悶蛋祖雲達斯 進攻有「里」
祖雲達斯近期回勇在意甲八連勝，自第二輪後首度升上積分榜次席，但球隊期間表現平平，多次在劣勢下一球險勝，意大利名將卡斯辛奴忍不住批評他們場場悶波。相反有域陀奧森漢在內多位高效鋒將坐鎮的拿玻里，持續踢出悅...
2023-01-13
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公開私藏照力證後生靚過Anson Lo 78歲馮素波唔忌諱談生死兩度落淚
78歲馮素波（波姐）因為與27歲MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）撞樣，笑指兩人如「失散母子」而被廣告商目及中，化身「粉紅教主」拍醫美廣告成為佳話，廣告相被瘋狂洗版，連本尊都大讚可愛。...
2023-01-13
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辛正兒 - 勁派消費優惠券 吸引旅客要後來居上｜社論
經歷三年疫情，全球多國早已開關，亞洲多地亦步亦趨，內地已重開關口，福田口岸向入境客大派福袋，以示歡迎，而澳門日前亦向港人派發免費船票，一場地區爭奪旅客之戰，正在上演。本港最遲開關，面對鄰近地區競爭，必...
2023-01-13
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發財先鋒 熱捧一月盃
昨晚谷中舉行九場賽事，焦點是國際三級賽的一月盃，結果羅廄「發財先鋒」大熱奪標，騎者蘇兆輝另贏文廄「喜駿之星」和「安遇」、姚廄「超勁寶寶」，四W兼做騎師王。至於練馬師王是沈集成，他與文家良同樣起孖，但另...
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