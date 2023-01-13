■沿途有不少粉絲為COLLAR打氣。

■COLLAR成員首次以形體劇場模式演出新歌。

■新歌主題表達組合走出陰霾。

■近三百粉絲在尖沙咀為COLLAR應援。

■So Ching表示穿過呼拉圈，代表擺脫一直騷擾她的東西。

■COLLAR的8位成員以白衫現身，好清新。

昨日是女團COLLAR成軍一周年，除了乘勢推出新歌《The Bright Side》外，8位成員更乘坐「The Bright Side」巴士，從尖沙嘴經彌敦道巡遊至西九文化區，舉行新歌發佈會作為慶祝活動，吸引近三百粉絲在尖沙嘴守候，當巴士開始巡遊時，有人更沿途跑步追巴士，為COLLAR打氣，更有兩名學生粉絲跑步追到西九活動場地。蘇芷晴（So Ching）因男友李啟言（阿Mo）在MIRROR紅館演唱會意外中重創停工一段日子，去年尾COLLAR慢慢走出低谷，今年重新出發，新歌寓意在灰暗角落中盡力向光而生，過程中經歷掙扎、疲累，仍堅定向前。COLLAR在新歌發佈會首次以形體劇場模式演出新歌，So Ching和Marf（邱彥筒）手持呼拉圈演出，二人四手交疊將呼拉圈穿過對方身體並放在地上，再拖手走出呼出垃圈，似帶領So Ching走出陰霾。首次在草地上作形體演出，隊長Gao（沈貞巧）受訪時表示是只演一次，作為送給大家的禮物。談到COLLAR出道一年的心情，Gao形容開心又感動，Marf坦言擔心落雨會影響演出，見到有粉絲由尖沙嘴跑到西九支持她們，非常感動。So Ching選擇與困難共存問到呼拉圈一幕是否寓意帶So Ching走出陰霾？Marf指不同人心中有不同領會，她覺得是代表走出舒適圈和恐懼，但最後發現要共存，找身邊人共同承擔。不過So Ching指自己領會的與Marf不同，並非舒適圈，而是自己一直以來被困難帶着走，呼拉圈代表一直在身邊騷擾她的東西，現在人已走出來，不再當局者迷，選擇與困難共存，不會影響到自己的中心思想。今次她們獲RubberBand打造新歌，原來芯駖和Winka（陳泳伽）看完RubberBand演唱會後開口邀歌。她們未知今年出幾多首歌，演唱會已期待中，等準備好歌單，談到由去年3月延至12月一再延期，她們覺得或是最好安排，不用心急。