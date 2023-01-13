公開私藏照力證後生靚過Anson Lo 78歲馮素波唔忌諱談生死兩度落淚

時髦索女■波姐23歲時絕對係索女，仲話靚過教主。

感動到喊■得到咁多人愛錫，波姐感動到喊。

粉紅教主 ■Anson Lo「粉紅教主」形象深入民心，而波姐化身「Annie波」變熟女版Anson Lo。

童真驅使■因為貪玩喺「教主」炸雞廣告前合照，惹嚟城中熱話。

最似爸爸■波姐話自己最似爸爸馮峰。

開心嫲嫲■波姐喺劇集《繩角》中，飾演Lokman的嫲嫲，同後生仔玩得相當開心。

鏡仔阿嫲■在電影《過時·過節》中，波姐飾演梁祖堯媽媽及Edan、袁澧林的嫲嫲。

古仔畀面■波姐為紀念已故爸爸馮峰舉行的《峰波情未了》演唱會，古老闆都出錢買多張飛力撐。

失散母子■「教主」同波姐終於喺電影《過時·過節》首映中合體。

關注粵劇■波姐準備演人生第一個大戲，也希望年輕人關注粵劇文化。

一切從簡■波姐跟顧定軒到墓地拍攝關於生死節目《一切從簡》，見證社企幫助一啲基層人士做善終。

78歲馮素波（波姐）因為與27歲MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）撞樣，笑指兩人如「失散母子」而被廣告商目及中，化身「粉紅教主」拍醫美廣告成為佳話，廣告相被瘋狂洗版，連本尊都大讚可愛。波姐笑言最初唔知咩係「鏡粉」，「以為食得㗎。」而對「教主」讚不絕口的她，希望對方放下傷感，新一年要喜氣洋洋。另外，波姐深得後輩尊重，她接受《頭條日報》訪問時兩度感觸落淚，覺得生存在世，應該多做有意思的事。採訪：方騫平 攝影：朱偉彥 場地：The Stadium開埋IG分享嫲嫲日常的波姐近年變得活躍，原來背後係有段故。話說疫情下波姐工作量唔多，入院做身體檢查時發現大腸內有腫瘤，割除咗五分一大腸後，化驗報告幸好屬良性，波姐引用佛家說話：「有時出現最唔好嘅嘢，可能係人生最好嘅開始，經歷咗唔死嘅時候，我當自己係重生㗎嘞，決定要活出精采人生。」以為「鏡粉」可以食因為誠心做好事，喺不求自得心態下反而得到更加多，「我乜都順住軌跡，去年太得閒拍咗ViuTV劇集《繩角》，最初都唔知客串乜角色，原來係演『鏡仔』楊樂文（Lokman）、江熚生（AK）嘅嫲嫲，同劇仲有王智德（Alton）。原先我唔知『鏡仔』紅成咁，聽親生仔提及『鏡粉』，我仲以為係食得㗎！」至於同Anson Lo結緣，波姐有日收到阿仔傳嚟AL嘅相，被網民取笑兩人係「失散母子」，波姐童心未泯跟AL廣告相合照，諗住回應囝囝「係咪咁似樣呀？」點知被炒熱，亦好幸運獲邀拍廣告，「神徒」又錫她，她開心說：「哈！廣告商都係貪我夠老，由我嚟講故事。」大讚MIRROR有禮貌問到「失散母子」相似度時？波姐卻疑惑地反問：「你哋真係覺得似？我真係唔知，喺《過時·過節》中佢除咗眼鏡，塊面肥嘟嘟似BB樣，但換上西裝，戴返副眼鏡又變V煞面，整體我哋鼻樑挺直最似，而佢塊面瘦啲，我就眼矇矇，相反佢眼大大。」波姐坦言後生時靚過AL，她似爸爸馮峰多啲。波姐仲私人醒咗張23歲時索爆私藏照畀本報，「我後生時係咪靚女？最好由你哋評估吓。」及後她又補充：「人哋咁紅，何必似到盡？似少少也客氣。前輩唔代表大晒呀！要互相尊重，發揮演藝精神，開心地過年，希望社會少啲怨氣，多啲歡樂，發放無限正能量。呢啲先係作為前輩嘅責任！」波姐不忘大讚合作過嘅「鏡仔」好有禮貌，非常尊重前輩：「Anson Lo講嘢陰聲細氣，好靜好乖，而且講嘢好得體，胸襟廣闊，相對AK比較活潑。」望12子助推動粵劇波姐好想做到12子嘅嫲嫲，稍後她會演粵劇《洛神》，更想鏡仔幫手推動粵劇，增加年輕觀眾。她又寄語AL唔好為發生過嘅慘事掩蓋所有好嘢，因為唔好嘅事總會過去。另外，波姐受尊重，搵後輩幫手做商台節目《樂齡天國》嘉賓從來冇托手踭，連古天樂都買飛撐她開《峰波情未了》演唱會，她感動得喊住說：「疫情下邊個生命唔可貴？佢哋嚟睇我騷就少咗陪家人幾個鐘，受咁大恩惠要報恩，最近為港台拍一個關於生死節目《一切從簡》，由社企幫助一啲基層人士做善終，節目好有意義。」會讀佛法的波姐唔忌諱談生死，因為了解死亡才會生活得更好。