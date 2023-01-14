■最近敏之再跟好友黃翠如，一齊修讀調香師課程。

■14年，敏之跟朋友合資搞餅店，當時她經常到舖頭打點。

■敏之今次再搞生意，老公雷偉信（William）繼續扮演幕後軍師。

■去年10月，敏之舉行記者會，宣佈品牌推出及網店正式開業。

■敏之夢想品牌由囝囝子樂繼承，再發揚光大。

■敏之對美容事業相當認真，早前一take過考獲韓國認證師資課程證書。

陳敏之繼2014年跟友人合資7位數開設餅店「BLESSCUIIT BAKERY」後，最近再獨資7位數搞護膚品生意「Shagic」，她自認是貪靚鬼最愛狂買護膚品來試，所以產品都以自己喜好出發，雖然暫時只設網站，但她期望兩年後能夠開到實體店，夢想在世界各地開舖，再由囝囝雷子樂繼承。採訪：杜杜攝影：譚志光 形象：KARL HUI WorkHouse 髮型：Eve Chiu化妝：Circle Cheung 服裝：BORA AKSU 場地：Arcadia Restaurant & Bar繼成為歌手及演員後，創立品牌一直是敏之另一夢想，「今次意義仲大過上次（開餅店），因為係用我個名『Shagic』 ，即係Sharon Magic嘅意思，亦都係我一個人獨資去創立嘅品牌，做到真係好滿足同埋無憾，諗返當日乜都冇，只得兩部電腦，就喺度砌，好似砌積木咁，好有滿足感！」被債主入稟上寶貴一課雖然網店已在去年10月正式開業，但敏之認為距離成功還差很遠，因她覺得有實體店才達標，「我想有舖頭，想睇到我啲產品放喺度，但有排都未得，要出多好多產品，所以要慢慢嚟。」敏之打算畀自己兩年時間，到時可以開到第一間舖，當然她還有更遠大的夢想，希望全球都能開店，「可以發展到子樂大咗都仲喺度，咁個品牌承傳畀佢，佢就幫媽咪繼續搞，但係我覺得佢未必會幫我，哈哈！」上次搞餅店曾被債主入稟申請清盤，雖然最後能和解，但這次經驗令敏之上了寶貴一課，今次再做老闆會更加小心，「以前試過好多挫折，都係好大嘅人生課堂，其實唔關我事，係啲拍檔嘅事，但都係因為溝通得唔好，整咗啲嘢出嚟我又唔知，自己要記住，溝通好緊要，就算o依家同員工或者廠商都要溝通清楚。」