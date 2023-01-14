採訪：杜杜
攝影：譚志光 形象：KARL HUI WorkHouse 髮型：Eve Chiu
化妝：Circle Cheung 服裝：BORA AKSU 場地：Arcadia Restaurant & Bar
繼成為歌手及演員後，創立品牌一直是敏之另一夢想，「今次意義仲大過上次（開餅店），因為係用我個名『Shagic』 ，即係Sharon Magic嘅意思，亦都係我一個人獨資去創立嘅品牌，做到真係好滿足同埋無憾，諗返當日乜都冇，只得兩部電腦，就喺度砌，好似砌積木咁，好有滿足感！」
被債主入稟上寶貴一課
雖然網店已在去年10月正式開業，但敏之認為距離成功還差很遠，因她覺得有實體店才達標，「我想有舖頭，想睇到我啲產品放喺度，但有排都未得，要出多好多產品，所以要慢慢嚟。」敏之打算畀自己兩年時間，到時可以開到第一間舖，當然她還有更遠大的夢想，希望全球都能開店，「可以發展到子樂大咗都仲喺度，咁個品牌承傳畀佢，佢就幫媽咪繼續搞，但係我覺得佢未必會幫我，哈哈！」
上次搞餅店曾被債主入稟申請清盤，雖然最後能和解，但這次經驗令敏之上了寶貴一課，今次再做老闆會更加小心，「以前試過好多挫折，都係好大嘅人生課堂，其實唔關我事，係啲拍檔嘅事，但都係因為溝通得唔好，整咗啲嘢出嚟我又唔知，自己要記住，溝通好緊要，就算o依家同員工或者廠商都要溝通清楚。」