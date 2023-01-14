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欣宜希望在主題樂園開騷

2023-01-14 列印
■欣宜笑言自小便是迪士尼忠實粉絲。
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鄭欣宜昨日到迪士尼樂園出席活動，自小便是迪士尼忠實粉絲的她，早前曾在奇妙夢幻城堡演出過，因為台前有水幕再加上站在台前，覺得自己是故事人物，她說：「如果可以在這個地方開一個屬於自己的音樂會真的不得了。」

受訪時，問欣宜是否想實行在城堡前開演唱會的計劃？她表示：「很希望，愈快成事愈好，可能是小形式的音樂會，（與粉絲的聚會音樂會？）好呀，但要安排我們一起去購物，在樂園裏玩一天再看音樂會那便完美。」
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