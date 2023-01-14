美國巡演曾見夏蕙姨代公告下月返港 薛家燕三年冇見「A君」情侶變好朋友

72歲的家燕姐好忙，去年12月中往美國三省巡演，返港翌日即現身工展會為代言廚具品牌做宣傳，同場仲有司儀「大王」安德尊。會上家燕姐親自做示範，又跟Fans玩有獎問答遊戲，家燕姐全程展現親切笑容。
講返美國巡演，家燕姐相當好運，由紐約往三藩市翌日，紐約機場即因大風雪封閉：「『二公主』沈芝華兩姊妹及黃夏蕙長途跋涉嚟捧場，夏蕙姨仲送上銀牌。」家燕姐又代夏蕙姨同香港fans講：「今年佢會喺三藩市上頭炷香，囡囡已幫佢訂咗性感兔女賀年衫，下月中才返港。」至於洛杉磯站跟尹光一齊演出，好友陳曼娜、梅蘭、林穎嫻係席上客。
想「A君」做主動
疫情3年多，中港兩地受嚴格檢疫限制，導致家燕姐跟上海營商的男友「A君」長期分隔兩地，對於中港關已通，追問家燕姐會否急返內地跟男友重聚？她只發出如蟻咬的唔……呀……聲，答不出話，停咗5秒再尷尬笑說：「哈……睇情況啦，疫情影響好大，大家3年冇見疏離咗，但都係好朋友關係，會互相支持，最近內地疫情緊張都會問候吓，佢都希望我保重……」
家燕姐坦言跟「A君」由情侶「降呢」變好朋友，咁難得搵到老伴，記者都戥佢可惜。當事人就話唔可惜，表示大家仲係好朋友，又留自己一條後路：「哈！唔知日後發展會點！睇疫情啦，希望冇事，睇吓佢點處理。」家燕姐講講吓又突然少女心，承認想對方做主動，因為今年schedule畀大女石祐珊填爆咗，除咗3月飛大馬登台及返內地做嘢外；呢一年要去星馬做10次牀褥廣告宣傳。至於「A君」會否願意飛返嚟，喺佢身邊做「阿四」箍煲？家燕姐卻婉拒說：「唔得，唔可以嘅！」放低工作陪佢又唔鍾意，家燕姐真係呢。