美國巡演曾見夏蕙姨代公告下月返港 薛家燕三年冇見「A君」情侶變好朋友

男友視角■兩年前去日本旅行時，男友視角下的家燕姐幾可愛！

上頭炷香■夏蕙姨今年會喺三藩市上頭炷香。

示範煎蛋■由安德尊陪住家燕姐喺台上示範煎荷包蛋。

二姐捧場■家燕姐跟「七公主」二姐沈芝華感情要好，後者和好妹妹結伴捧場。

有緣相遇■移居美國多年嘅林穎嫺，喺後台遇上由香港飛去美國睇騷的陳曼娜。

得意孫仔■孫仔Julian歲幾大超得意，家燕姐好想新抱仔今年追多個。

去年初玄學家李居明為薛家燕預測虎年運程時，向本報驚爆家燕姐跟收埋拍拖14年的男友「A君」關係亮起紅燈，搞到家燕姐尷尬打圓場：「疫情關係，大家唔好行埋住！」隨住本港與內地正式通關，家燕姐竟然冇打算北上會男友，她接受《頭條日報》獨家訪問時，坦言已跟「A君」由情侶「降呢」成為好朋友。採訪：方騫平 攝影：羅安強72歲的家燕姐好忙，去年12月中往美國三省巡演，返港翌日即現身工展會為代言廚具品牌做宣傳，同場仲有司儀「大王」安德尊。會上家燕姐親自做示範，又跟Fans玩有獎問答遊戲，家燕姐全程展現親切笑容。講返美國巡演，家燕姐相當好運，由紐約往三藩市翌日，紐約機場即因大風雪封閉：「『二公主』沈芝華兩姊妹及黃夏蕙長途跋涉嚟捧場，夏蕙姨仲送上銀牌。」家燕姐又代夏蕙姨同香港fans講：「今年佢會喺三藩市上頭炷香，囡囡已幫佢訂咗性感兔女賀年衫，下月中才返港。」至於洛杉磯站跟尹光一齊演出，好友陳曼娜、梅蘭、林穎嫻係席上客。想「A君」做主動疫情3年多，中港兩地受嚴格檢疫限制，導致家燕姐跟上海營商的男友「A君」長期分隔兩地，對於中港關已通，追問家燕姐會否急返內地跟男友重聚？她只發出如蟻咬的唔……呀……聲，答不出話，停咗5秒再尷尬笑說：「哈……睇情況啦，疫情影響好大，大家3年冇見疏離咗，但都係好朋友關係，會互相支持，最近內地疫情緊張都會問候吓，佢都希望我保重……」家燕姐坦言跟「A君」由情侶「降呢」變好朋友，咁難得搵到老伴，記者都戥佢可惜。當事人就話唔可惜，表示大家仲係好朋友，又留自己一條後路：「哈！唔知日後發展會點！睇疫情啦，希望冇事，睇吓佢點處理。」家燕姐講講吓又突然少女心，承認想對方做主動，因為今年schedule畀大女石祐珊填爆咗，除咗3月飛大馬登台及返內地做嘢外；呢一年要去星馬做10次牀褥廣告宣傳。至於「A君」會否願意飛返嚟，喺佢身邊做「阿四」箍煲？家燕姐卻婉拒說：「唔得，唔可以嘅！」放低工作陪佢又唔鍾意，家燕姐真係呢。