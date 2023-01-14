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ONE PROMISE理念不同宣佈解散

2023-01-14 列印
■ONE PROMISE突宣佈解散。
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樂隊ONE PROMISE昨日突在社交網宣佈解散：「好遺憾同大家宣佈ONE PROMISE正式解散，因各人理念不同，我哋冇辦法行落去，多謝大家一直對我哋嘅支持同埋陪伴。」

樂隊所屬的環球唱片回應︰「感到好可惜及遺憾，公司尊重ONE PROMISE四位成員的決定。」

而成員之一的陳羿辰（Sora）前日在IG限時動態上載天黑的風景照，留言表示︰「天黑了，完結了，可能好好把酒乾了。」似預告樂隊解散。
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