41歲劉心悠秘嫁圈外男友：好開心找到另一半

■劉心悠去年購下獨立屋，原來是為結婚預備。

■劉心悠與吳卓羲合作過拍電影。

■劉心悠爆出與圈外男友結婚，她直認找到另一半。

41歲劉心悠一直未曾公開過戀情，獲封圈中「黃金盛女」，不過昨日本報收到消息，心悠原來已於去年12月31日大除夕，與圈外男友秘密結婚，正式成為人妻，心悠昨晚回應：「多謝大家的祝福，好開心找到另一半！」心悠當日選址上水一個室外場地，低調舉行婚禮，一對新人不但沒邀請圈中好友出席，婚禮場地更屬親戚所有，因此十分隱秘。據知心悠老公是圈外普通上班族，比心悠年輕幾歲，姊弟戀開花結果。去年斥資2,250萬築愛巢心悠一直低調拍拖，去年底她以首置名義，斥資2,250萬元購入清水灣道澳貝村，一幢建築面積2,100平方呎的獨立村屋，其後心悠直認是出售外國物業套現，並「一炮過」在香港買樓，原來心悠的大手筆入市，就是為了築愛巢。本名劉凡平的心悠生於台灣，2005年透過香港電影《阿嫂》出道，因玉女形象受網民喜愛而獲「心悠BB」稱號。