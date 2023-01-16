■三房兄弟要在劇中爭奪「金大碗」。

■朱智賢、江嘉敏及麥美恩表現鬼馬。

■曹永廉與麥美恩的紫色好喜慶。

■家燕姐被劇中三個新抱搞到年輕返晒。

■黃子恆與朱智賢紅色系戲服最啱新年。

■馬貫東與江嘉敏則是橙色系，好搶眼。

由吳冠宇監製、冼翠貞編審的一連八集賀歲劇《黃金萬両》，將於年三十（21日）至初七晚上8點半翡翠台播出，演員陣容包括薛家燕、曹永廉、麥美恩、黃子恆、朱智賢、馬貫東、江嘉敏、林漪娸及徐榮等。劇集講述萬家三兄弟萬帥（曹永廉飾）、萬年（黃子恆飾）及萬世（馬貫東飾）分別經營祖傳拉麵店，本來三房人各自為政相安無事，惟三人睇中城中大街福地，紛紛在該處開分店，最終弄致三房人為爭生意針鋒相對，三位護夫心切的萬夫人龍九（麥美恩飾）、霍小玉（朱智賢飾）及金枝（江嘉敏飾）亦加入戰團。萬家當家萬紫千紅（薛家燕飾）以傳家之寶「金大碗」作利誘，要萬家三房人在初一至初七期間爭奪「金大碗」，希望眾人從中領悟到家和萬事興的真締。家燕姐望觀眾開心以往是賀歲劇台柱的家燕姐，自2015年播出的《倩女喜相逢》後，相隔八年再度演出賀歲劇自然教人期待，家燕姐接受無線娛樂新聞台訪問時坦言，今次重出江湖是希望帶更多歡樂給觀眾，她透露拍攝期間正值最炎熱的日子：「今次真係減到肥，瘦咗兩磅幾，我諗嗰啲係汗水嚟，因為每日一除套戲服，成件衫都係濕晒。」講到劇中三位新抱麥美恩、朱智賢及江嘉敏，家燕姐笑言被她們的熱情感染：「搞到我都唔記得咗自己嘅年紀，我真係當自己係佢哋咁嘅年紀，同佢哋有講有笑，都幾開心嘅。」江嘉敏拍到中暑劇中三房人的造型亦十分特別，三對夫婦每次出場均會襯晒同色系，大房曹永廉、麥美恩是紫色系，二房黃子恆、朱智賢是紅色系，三房馬貫東、江嘉敏則是橙色系，非常吸睛。首度拍古裝的江嘉敏，拍攝期間曾不敵炎熱天氣致輕微中暑，要即時除低戲服唞涼，幸好在台前幕後悉心照顧下，嘉敏很快便回復狀態繼續開工，表現專業。