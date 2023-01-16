《萬千》盛況 可一可再

■周嘉洛、JW王灝兒、張穎康、陳瀅及朱敏瀚攞「最受歡迎電視拍檔」。

■任達華與張艾嘉擔任頒獎嘉賓。

■苗僑偉、黃日華、呂良偉等重返娘家，出席台慶頒獎禮。

無線的《萬千星輝頒獎禮2022》曲終人散，不過仍有好多可以值得談論的地方。得獎名單同整個典禮包含的意義，遠超獎座本身。講的當然不是陳山聰憑《金宵大廈2》榮登視帝寶座，點樣實至名歸。更加不是林敏驄輸獎後，上台的一番「酸言」，反而整個頒獎禮的氛圍更值得討論。早幾年睇無線頒獎禮，固然精采，到底視帝視后花落誰家？那一套劇集最受歡迎？但緊張有餘，硬是覺得少點甚麼，又講不出一個所以言。到今年頒獎禮舉行，謎底終於解開，過往頒獎禮就是欠了一份凝聚力同活力。新人輩出傳承見成效先岔開講個故事，頒獎禮翌日筆者幫襯一間連鎖越南餐廳，聽到餐廳一班姐姐在討論頒獎禮，點評得獎名單，又討論珍姐曾勵珍攞「萬千光輝演藝大獎」，有人好驚訝話「唔計電台，估唔到佢只係打過一份工」。她們之間閒話家常，好似講緊隔離屋李太個女般親切，無線同觀眾之間，就有着這份親和力。其實珍姐當晚措手不及獲獎一刻，感動的豈止本人，現場職藝員都被打動，紛紛自發起立鼓掌，感覺到早年有點散漫的人心，在這幾年改革間，又凝聚一起，從當晚頒獎禮完全感受得到。另一亮點，是今屆頒獎禮一班新人湧現，獲獎名單中見到周嘉洛、吳偉豪、張穎康、朱敏瀚、陳瀅、JW王灝兒、蔣家旻等新人上榜。表示無線經常強調的傳承漸見成效，新人開始輩出。值得一提的是當晚主持的周奕瑋口才了得，整晚節奏控制得宜，少了過往Do姐鄭裕玲的「霸氣」，多了一份親和力，拉近同觀眾間距離。在林敏驄的爆肚自high時段，周奕瑋適時打斷他的話題，掌控好時間，表現不亢不卑。無線大膽起用新人主持，足證只要有能力，才華是不會被埋沒的。而令筆者感觸的一刻，是宣佈「最佳女主角」由江美儀奪得，她爆喊話：「我以為我唔係親生女唔會攞到。」她口中的「親生女」無疑可圈可點，意思應該是她出身亞視，同無線又沒有經理人合約，所以被視為非「親生」。都係嗰句，實力是不會被埋沒，那怕不是「親生」，都有出頭天。而無線能納百川，所以能成其大，不是沒有原因。頒獎禮嘉賓陣容鼎盛其實亞視人攞大獎，不是今時今日的事，好多無稽傳言一早被攻破。好似外間經常傳無線恃大蝦細，要一台獨大的流言。無線電視總經理曾志偉其實已經不止一次提到，歡迎電視台之間的良性競爭，但競爭並非你死我活的零和博弈。他提出的終極目標是整大個餅，用意無非想「人人有飯食、個個有工開」，重回電視工業的盛世，但他的苦心經常被有心人污蔑而已。題外話，今年的頒獎禮可以用盛況空前形容，一班昔日小生、花旦回巢頒獎，呂良偉、吳啟華、黃日華、苗僑偉、郭可盈、余安安等，仿如重回電視盛世。影帝、影后的張姐張艾嘉、葉童、任達華、鄭則仕加持，就如整個電影金像獎典禮，搬到電視廣播城舉行。到底是誰碌了卡，大家心中有數。作者：劉星予