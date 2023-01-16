林夏薇與老公拍拖行百萬行

■林夏薇難得與老公一齊現身。

昨日有近30位TVB藝員，包括薛家燕、周嘉洛及江嘉敏等出席港島區百萬行活動，而林夏薇（薇薇）與老公以嘉賓身份現身。薇薇表示今次代表多個界別，並非TVB，以往她與老公較少一齊出席活動，當要求她們合照時，薇薇笑稱老公好怕醜。薇薇透露父母及林峯返港度歲，因疫情有四年沒一齊過年，有傳她離開邵氏改簽TVB，她說沒有任何改變，去年她好勤力連拍三部劇沒有停過，新一年希望嘗試不同角色，好似亦忠亦奸角色讓觀眾看到她另一面。問是否想再做視后？薇薇承認獎項是一個鼓勵，但拍劇不是為攞獎，本身好鍾意演戲。