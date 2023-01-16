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張振朗拍劇撞爆眉骨送院

2023-01-16 列印
■張振朗爆眉骨，縫了7針（圖）後已回家。
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曾有「地獄黑仔王」之稱的張振朗，昨日凌晨1時許在TVB拍攝新劇《奪命提示》時，意外被座地燈撞爆左眉骨，即時血流如注，其後送到九龍法國醫院治理。

TVB高層樂易玲昨日出席百萬行時表示張振朗縫了7針後已回家休息，已為他安排整容醫生；又安排振朗接受電話訪問，振朗聲音洪亮說當時正拍攝動作戲，戴了護㬹及護腕做好安全措施，今次是意外，幸只是皮外傷沒影響視力，亦不需要照腦。問他會否擔心毀容及留疤？他表示不怕，男人有疤更型。
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