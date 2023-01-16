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何啟華笑ERROR兄弟反骨

2023-01-16 列印
■Dee（左一）與《毒舌》演員巴士巡遊。
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王丹妮、何啟華（Dee）及謝君豪等昨日出席賀歲片《毒舌大狀》電影歌曲MV首播會暨巴士巡遊宣傳活動，巡遊沿途都有粉絲舉牌支持。《毒》由黃子華和Dee合唱，雖然這天子華未有到場，但Dee在台上表示能與子華合唱很奇妙。

Dee透露粉絲有計劃包場睇戲，他到時都會齊齊欣賞，至於MIRROR和ERROR可會包場支持他？他說：「ERROR比較反骨，MIRROR幾個兄弟好似Frankie、Stanley、AK看完VIP場都有在社交網發文支持。」
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