獻聲平反「魔音」批評 李佳芯否認與陳炳銓復合

■胡定欣開心以唱歌展開新一年。

李佳芯（Ali）前晚為《慈善星輝仁濟夜》獻聲，被指「魔音」的她笑言疫情以來一直有練歌，只是沒機會公開唱，問黎諾懿監製是睇中這點找她演出？Ali笑言：「他說想找我唱歌，因為聽說有人指我魔音，今次為自己平反！」對於前度陳炳銓被指到Ali的宣傳活動偷睇並離開，Ali表示沒復合：「因為在將軍澳，可能是剛好經過，他住在這區，事實是我去踩他的場！（有說到場撐你？）不知他有沒有睇劇，大家有聯絡。（你們會互相讚好？）我自己都會畀like，特別是見到豆豉（二人所養的狗）。」胡定欣撐老友黎諾懿，應「黎監製」邀請獻聲，開心能以唱歌展開新一年，身為同期訓練班同學，見到對方的背影，由演員轉為幕後感覺奇妙。