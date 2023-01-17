鄭秀文籲繼續支持香港電影相隔22年再獲評論學會影后

■張繼聰表示會繼續保持謙卑的心。

《2022年香港電影評論學會大獎》昨日公佈得獎名單，張繼聰、鄭秀文分別憑《窄路微塵》和《流水落花》獲最佳男、女演員；韋家輝、林森分別憑《神探大戰》與《窄路微塵》雙雙奪最佳導演。紀錄片《給十九歲的我》獲最佳電影殊榮，《神探大戰》奪最佳編劇。鄭秀文回應得獎消息時說：「記得上一次得到香港電影評論學會的獎項是22年前，今天收到這消息，內心感動到久久不能言語，尤其我在演戲之路，亦曾陷入迷惘和失意……希望大家繼續支持香港電影。」張繼聰多謝團隊外又表示：「我們永遠都有權去選擇成為一個怎樣的人，即使身處於一個怎樣的世界。希望我們可以繼續努力。我都會保持一個謙卑的心，繼續努力成為一個好演員。」