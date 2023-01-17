谷《超神經》票房出絕招 軒仔拖魏浚笙洪嘉豪除褲玩劍擊

■張敬軒與王菀之私底下好老友，合作拍戲鬧出不少笑話。

■左起：魏浚笙、王菀之、張敬軒及洪嘉豪大談拍攝時笑話。

■楊受成伉儷亮相首映禮。

■街上逼滿粉絲，為電影及一眾演員打氣。

■魏浚笙與洪嘉豪被軒仔拉落水，笑言會睇他頭。

■一個超大型吹氣公仔竪立在樓宇天台，認真搶鏡。

英皇電影《超神經械劫案下》昨晚舉行慈善首映禮，英皇集團主席楊受成和太太率旗下眾星泳兒、衛詩雅、溫碧霞、湯怡、李靖筠、陳國邦、周家怡、曾樂彤、楊天宇及洪助昇等撐場，片中主角張敬軒、王菀之、魏浚笙及洪嘉豪都有出席，現場有近千粉絲包圍。軒仔豪言票房達六千萬就全男班拉魏浚笙、洪嘉豪、白只齊齊「劍擊」，有七千萬就由王菀之打泰拳鬥他的詠春絕招「二字拑羊馬」！張敬軒和王菀之透露未睇電影版本，笑言不知愛情線是否已刪剪，自爆埋身肉搏好轟烈。問到對票房的期待，軒仔坦言身邊有八千萬票房女主角，今次有一半成績已開心，若有二千萬就捉魏浚笙一齊操肌三個月，又爆洪嘉豪在片中正面全裸演出，笑指對方有正面又有反面，似「煎魚」，自己則只騷膝頭。忍尿練成「二字拑羊馬」軒仔又笑言有五、六千萬票房就拉全男班魏浚笙、洪嘉豪、白只齊齊玩劍擊，是很好運動項目，又指着泳衣沒難度，視乎大家是否想睇，很開心滿足今次片中很多元素，包括動作；有七千萬票房就現場打一場，由王菀之的泰拳鬥他的詠春，軒仔自誇詠春拳有絕招「二字拑羊馬」，他笑言平時忍尿企得耐就會使出此招真功夫。軒仔形容今次是一部「中二電影」，他笑指魏浚笙有「中二病」（自大兼想出人頭地的青少年），首次出席主演電影的首映禮，軒仔覺得似結婚擺酒，緊張這個「BB」令昨晚失眠。王菀之表示老公沒來睇首映，但每次有電影作品都會一家人包場睇得好開心。洪嘉豪開工第一日被除褲有份參演的洪嘉豪和魏浚笙一起受訪，嘉豪被張敬軒爆在片中正面全裸，他更正是正面下半身半裸，事實穿了兩條打底褲，製作組亦有打格仔，他笑言當日自己第一天開工，到場就叫他除褲，當時角色是暈倒了，所以要副導演幫他除，他笑言當刻自覺渺小得甚麼都做不到，由細到大只有爸爸曾幫他除褲，尷尬都要頂硬上。對於軒公豪言有票房佳績就拉大隊除褲、劍擊等，魏浚笙支吾以對表示有兩億就會跑勻全港，但着褲跑，戲中睇軒公頭，既然對方帶頭給他們踩陷阱，就看他的計劃。