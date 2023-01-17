谷《超神經》票房出絕招 軒仔拖魏浚笙洪嘉豪除褲玩劍擊

張敬軒和王菀之透露未睇電影版本，笑言不知愛情線是否已刪剪，自爆埋身肉搏好轟烈。問到對票房的期待，軒仔坦言身邊有八千萬票房女主角，今次有一半成績已開心，若有二千萬就捉魏浚笙一齊操肌三個月，又爆洪嘉豪在片中正面全裸演出，笑指對方有正面又有反面，似「煎魚」，自己則只騷膝頭。
忍尿練成「二字拑羊馬」
軒仔又笑言有五、六千萬票房就拉全男班魏浚笙、洪嘉豪、白只齊齊玩劍擊，是很好運動項目，又指着泳衣沒難度，視乎大家是否想睇，很開心滿足今次片中很多元素，包括動作；有七千萬票房就現場打一場，由王菀之的泰拳鬥他的詠春，軒仔自誇詠春拳有絕招「二字拑羊馬」，他笑言平時忍尿企得耐就會使出此招真功夫。
軒仔形容今次是一部「中二電影」，他笑指魏浚笙有「中二病」（自大兼想出人頭地的青少年），首次出席主演電影的首映禮，軒仔覺得似結婚擺酒，緊張這個「BB」令昨晚失眠。王菀之表示老公沒來睇首映，但每次有電影作品都會一家人包場睇得好開心。
洪嘉豪開工第一日被除褲
有份參演的洪嘉豪和魏浚笙一起受訪，嘉豪被張敬軒爆在片中正面全裸，他更正是正面下半身半裸，事實穿了兩條打底褲，製作組亦有打格仔，他笑言當日自己第一天開工，到場就叫他除褲，當時角色是暈倒了，所以要副導演幫他除，他笑言當刻自覺渺小得甚麼都做不到，由細到大只有爸爸曾幫他除褲，尷尬都要頂硬上。
對於軒公豪言有票房佳績就拉大隊除褲、劍擊等，魏浚笙支吾以對表示有兩億就會跑勻全港，但着褲跑，戲中睇軒公頭，既然對方帶頭給他們踩陷阱，就看他的計劃。