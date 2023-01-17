Jennie台上收蛋糕慶祝27歲生日 BLACKPINK隊友變身龍友拍照

■Jennie在台上收生日蛋糕，隊友充當攝影師。

■Jennie扮兔女郎慶生日。

■Rose（右）與沈月原來好老友。

韓國人氣女團BLACKPINK前晚在香港亞博舉行第三場尾場巡唱，大會及BLINK（粉絲暱稱）準備了蛋糕為昨日27歲生日的Jennie預祝，她在台上表示：「這是我今年收到的第一個蛋糕。」之後三名隊友蹲在Jennie前拿着電話為她拍照。Jennie更是在韓國時間一過12點，就立刻在個人社交網上載多張在酒店扮兔女郎慶祝生日的美照，並向BLINK表達謝意，其好友兼《魷魚遊戲》女星鄭浩妍、Jennie愛牌的品牌創辦人Simon Porte Jacquemus都現身留言。在內地發展的韓星Jessica（鄭秀妍）更公開Jennie在演唱會上畫面，原來她低調到香港撐Jennie。而邱淑貞女兒沈月昨日在網上晒與BLACKPINK成員Rose的聚會照片，二人大玩自拍，Rose更興奮嘟嘴晒V，網友對於兩人的顏值表示難分高下。