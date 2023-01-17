Jennie台上收蛋糕慶祝27歲生日 BLACKPINK隊友變身龍友拍照

Jennie更是在韓國時間一過12點，就立刻在個人社交網上載多張在酒店扮兔女郎慶祝生日的美照，並向BLINK表達謝意，其好友兼《魷魚遊戲》女星鄭浩妍、Jennie愛牌的品牌創辦人Simon Porte Jacquemus都現身留言。在內地發展的韓星Jessica（鄭秀妍）更公開Jennie在演唱會上畫面，原來她低調到香港撐Jennie。
而邱淑貞女兒沈月昨日在網上晒與BLACKPINK成員Rose的聚會照片，二人大玩自拍，Rose更興奮嘟嘴晒V，網友對於兩人的顏值表示難分高下。
歲末送虎迎兔之際，荃灣工廠大廈發生駭人工業意外，奪去一名女子性命。昨晨八時許，荃灣一間製作賀年中式糕點的工場，一名六十四歲女子操作一部攪糖機期間，疑突然暈倒，「倒豎葱」跌落有熱力的攪糖機內，被困於機器...
2023-01-17
遼寧盤錦市一間化工廠於前日下午爆炸起火（見圖），造成兩人死亡，三十四人受傷，當中四人重傷，仍有十二人下落不明。事發於前日下午一時許，位於盤錦市盤山縣的浩業化工有限公司烷基化裝置，在維修過程期間爆炸起火...
2023-01-17
烏克蘭東部城市第聶伯羅有住宅大廈前日被俄羅斯導彈擊中，死亡人數昨日增至三十五人，另外逾三十人仍失蹤。大廈廢墟之中，一名年輕女子奇蹟存活，掩口哭泣，該畫面引起網民熱議。第聶伯羅一座住宅大廈遭飛彈擊中後，...
2023-01-17
樓市氣氛好轉，新盤大額交投接連出現。嘉華旗下啟德嘉峯匯昨日連沽2伙，其中頂層複式戶以逾7389萬售出，成交價創項目新高；華懋集團旗下西半山豪宅項目大學閣昨日再添成交，成交價6800萬，項目本月至今累售...
2023-01-17
上周五美股及恒指夜期靠穩，港股周一高開80點後，曾高見21947點，升209點，再創逾半年高位。惟其後科網股累市，美團（3690）跌逾3%，一股拖累恒指42點。恒指更由升轉跌，低見21572點。最終恒...
2023-01-17
踏入二三年各賽事未嘗一勝的利物浦，今晚馬不停蹄再上征途，在英格蘭足總盃第三圈重賽作客狼隊。紅軍今仗有雙重任務，首先力爭新年首勝，在衞冕之路行前一步；其次就是為斟介領隊高普心儀已久的主隊中場魯賓尼維斯睇...
2023-01-17
英皇電影《超神經械劫案下》昨晚舉行慈善首映禮，英皇集團主席楊受成和太太率旗下眾星泳兒、衛詩雅、溫碧霞、湯怡、李靖筠、陳國邦、周家怡、曾樂彤、楊天宇及洪助昇等撐場，片中主角張敬軒、王菀之、魏浚笙及洪嘉豪...
2023-01-17
港府放寬防疫措施，致力推動全面復常，其中停運長達一年的郵輪業，否極泰來，有郵輪公司租用一艘船重回本港郵輪碼頭，復辦公海遊，為沉寂的郵輪業帶來一線曙光，但因應本港近年的嚴厲防疫措施，一間郵輪公司離港，另...
2023-01-17
昨日唯一錦標是博愛盃，結果文廄「英雄豪傑」大熱輕勝。至於潘頓與蔡約翰合作憑「快錢」和「自勝者強」起孖，最終更分別成為騎師王和練馬師王。其餘巴度憑「奮鬥雄才」取得傷瘉後首場頭馬。記者_文傑、亨利、陳嘉甜...
2023-01-16