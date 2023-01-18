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雯雯：不能給你們完整家庭疑與張致恒離婚

2023-01-18 列印
■雯雯不時公開批評張致恒，指他不願照顧三個兒子。
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張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變，雯雯亦不時公開批評老公不是，引來網民討論。早前，雯雯更怒插Steven又廢又懶，不願照顧三個兒子。前日，雯雯在IG限時動態貼出與三名兒子的合照，並表示：「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭，但至少我們試過，總算有呢個回憶存在。往後我一定會好好學習照顧好你們，令你們的成長不會再多一個遺憾。」疑暗示與Steven已正式分開，並將重新出發，做個單親媽媽，獨力照顧家庭。■張致恒老婆雯雯在社交網貼文，指不能給小朋友完整家庭。
■張致恒老婆雯雯在社交網貼文，指不能給小朋友完整家庭。
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